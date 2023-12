Dublu uter, dublu copii, dublu zile de naștere: O mamă naște gemeni rari la Universitatea Alabama

Kelsey Hatcher a sosit la Spitalul Universității Alabama din Birmingham, Statele Unite, pe 19 decembrie pentru o inducție programată pentru cea de-a patra sa sarcină. Mulți ar presupune că a patra oară când Kelsey naște va fi o plimbare în parc, iar unii ar putea să o considere o expertă, deoarece a avut anterior trei sarcini tipice și sănătoase, scrie pe site-ul său Universitatea Alabama (UAB).

Cu toate acestea, Kelsey a intrat la UAB cu o sarcină clasificată ca fiind cu adevărat una la un milion: Ea are un uter dublu rar și era însărcinată cu un copil pe fiecare dintre ele.

După 20 de ore combinate de travaliu, a născut două fetițe, Bebelușul A, născut pe 19 decembrie, și Bebelușul B, născut pe 20 decembrie. Pentru Kelsey și familia ei, această raritate a însemnat uter dublu, travaliu dublu, copii dubli și zile de naștere duble.

„Nici în cele mai nebunești vise nu am fi putut planifica o sarcină și o naștere ca aceasta; dar aducerea pe lume a celor două fetițe sănătoase în siguranță a fost întotdeauna obiectivul, iar UAB ne-a ajutat să realizăm acest lucru”, a declarat Kelsey. „Totuși, pare potrivit ca ele să aibă două zile de naștere. Amândouă au avut propriile ‘case’, iar acum ambele au propriile povești de naștere unice.”

Kelsey, acum în vârstă de 32 de ani, a fost diagnosticată la 17 ani cu un uter dublu – cunoscut și sub numele de uter didelphys – o anomalie congenitală rară care apare la 0,3 la sută dintre femei. Afecțiunea apare atunci când canalele Müllerian nu reușesc să fuzioneze împreună și formează ulterior două cavități uterine, adesea denumite „coarne”. Fiecare uter are o trompă uterină și un ovar. În cazul lui Kelsey, ea are, de asemenea, două coluri uterine.

La câteva săptămâni după cea de-a patra sarcină, Kelsey a observat niște sângerări. Deoarece femeile cu uter dublu prezintă un risc mai mare de avort spontan, ea și-a făcut o programare pentru prima ecografie. După ce ecograful de la UAB a arătat că bebelușul se simțea bine, Kelsey a rugat-o să îi verifice și al doilea uter, pentru o măsură bună.

„De îndată ce a mutat bagheta pe celălalt uter, am tresărit”, și-a amintit Kelsey. „Cu siguranță, era un alt bebeluș. Pur și simplu nu ne venea să credem”.

Medicul obstetrician al lui Kelsey, Shweta Patel, doctor în medicină, profesor asistent în cadrul Departamentului de Obstetrică și Ginecologie al UAB, a fost neîncrezătoare în descoperirea făcută până când a putut să se uite ea însăși la scanări. Deși nu este la fel de neobișnuit ca femeile cu uter dublu să aibă o sarcină cu un copil într-un singur uter, așa cum Kelsey a purtat de trei ori înainte, a avea un copil în ambele – cunoscută și sub numele de sarcină dicavitară – este o probabilitate estimată la o șansă la un milion.

„Mă ocupasem deja de Kelsey pe parcursul celei de-a treia sarcini și știam că are un uter dublu, dar acela era doar un singur copil – doi copii în două utere au fost o adevărată surpriză medicală”, a declarat Patel. „Știam că voi avea nevoie de expertiză suplimentară. Din fericire, am reușit să iau legătura cu colegii mei de la medicina materno-fetală de la UAB, care sunt specializați în cazuri de obstetrică cu risc ridicat și sarcini unice.”

În următoarele nouă luni, Kelsey a făcut rotație între echipa de obstetrică și cea de medicină materno-fetală pentru controale de rutină și ecografii. În afară de câteva programări suplimentare, sarcina ei a fost una de rutină.

„Într-o sarcină gemelară tipică, gemenii împart un singur uter, ceea ce poate limita spațiul pe care îl are fiecare, ceea ce face ca nașterea prematură sau timpurie să fie o mare posibilitate”, a declarat Richard O. Davis, doctor în medicină, profesor în cadrul Diviziei de medicină materno-fetală a UAB, care a co-gestionat sarcina lui Kelsey. „În cazul bebelușilor lui Kelsey, fiecare dintre ei a avut propriul uter, sac, placentă și cordon ombilical, ceea ce le-a permis un spațiu suplimentar pentru a crește și a se dezvolta.”

În timp ce monitorizarea continuă a oferit liniște sufletească echipelor de obstetrică ale lui Kelsey în timpul sarcinii, previzionarea pentru nașterea iminentă și toate posibilitățile de pe masă a fost un lucru pe care experții UAB nu au mai fost nevoiți să îl planifice până acum.

Din cauza rarității gemenilor dicavitari, Patel și Davis au avut la dispoziție doar o mână de rapoarte de caz pe care să le studieze și să le folosească pentru a ghida un plan pentru naștere. În unele cazuri, ambii bebeluși s-au născut pe cale vaginală; în altele, colul uterin se dilata doar până la un anumit punct, rezultând astfel o cezariană dublă. Au existat, de asemenea, cazuri în care un uter a intrat în travaliu spontan, iar celălalt nu.

Echipa știa că existau trei scenarii potențiale de naștere:

– Ambii copii s-au născut pe cale vaginală

– Unul dintre bebeluși s-a născut pe cale vaginală, iar celălalt s-a născut prin cezariană

– Ambii bebeluși născuți prin cezariană

„Deși cezariana poate fi o opțiune de naștere mai controlată pentru cazurile cu risc ridicat ca acesta, nu am vrut să trecem imediat la al treilea plan, cunoscând istoricul lui Kelsey de nașteri vaginale de succes din ambele utere”, a spus Patel. „De asemenea, am ascultat dorințele lui Kelsey. Ea a vrut să urmărească să aibă aceeași experiență de naștere pentru fete ca și ceilalți copii ai ei, dacă este sigur și posibil.”

Scenariul ideal ar fi fost ca Kelsey să intre singură în travaliu. Dar, deoarece travaliul spontan nu a avut loc, ea a fost indusă la 39 de săptămâni. Când Kelsey a ajuns la UAB Women and Infants Center în dimineața zilei de 19 decembrie, era dilatată la 4 cm la colul drept și la 3 cm la cel stâng.

Echipa a început procesul de inducere și a așteptat să vadă dacă un bebeluș va progresa mai mult decât celălalt. Deoarece avea două utere, a necesitat o monitorizare și o întocmire a fișelor de două ori mai mare și i s-au atribuit două asistente medicale de travaliu și de naștere pentru a monitoriza fiecare uter și fiecare bebeluș.

„Când au început contracțiile mele, acestea nu erau în mod constant împreună, ci la câteva secunde una de cealaltă”, a spus Kelsey. „Am simțit că fiecare parte se contracta în zone diferite, de asemenea. Am simțit una consistentă cu monitorul care a început în partea stângă și s-a mutat în dreapta.”

Uterul ei drept – care avusese deja două sarcini – a început să progreseze mai mult decât cel stâng, iar capul bebelușului era mai jos. Echipa a decis să se concentreze asupra bebelușului din dreapta și a mers mai departe cu ruperea apei pe acea parte. Câteva ore mai târziu, bebelușul A, pe nume Roxi, a fost adus pe lume pe cale vaginală la ora 19:45, cântărind 3,374kg.

„Toată lumea din sală a aplaudat când a venit pe lume primul bebeluș, dar a mai rămas un alt bebeluș”, a spus Patel. „Kelsey era, în esență, în travaliu în uterul stâng, în timp ce în același timp trecea prin procesul postpartum în cel drept. Avea contracții cu bebelușul B în timp ce îl alăpta pe bebelușul A.”

Nu exista un plan prestabilit cu privire la modul în care să se anticipeze nașterea celui de-al doilea bebeluș, așa că echipa a ascultat-o pe Kelsey și pe Bebelușul B pentru a găsi cea mai bună cale de acțiune. Au continuat cu o inducție pe partea stângă, dar Bebelușul B nu cobora așa cum se anticipa pentru o altă naștere vaginală. La puțin peste 10 ore de la nașterea surorii sale, Bebelușul B, numit Rebel, a fost adus pe lume prin cezariană pe 20 decembrie, la ora 6:10 a.m., cântărind 3,3 kilograme.

Echipa de asistență medicală a aranjat ca pătuțul bebelușului A să fie într-o zonă sigură din sala de operație pentru nașterea bebelușului B, permițând fraților să se întâlnească în sfârșit.

„După o călătorie atât de lungă și de nebună, a însemnat enorm să le văd pe cele două fete ale mele împreună pentru prima dată”, a declarat Kelsey.

Înainte de cazul lui Kelsey, nici Patel și nici Davis, care au împreună aproape 60 de ani de experiență, nu mai făcuseră nașteri de gemeni dicavitari. S-au bazat unul pe celălalt și pe restul echipei de sănătate a femeilor de la UAB pentru a combina datele bazate pe dovezi cu expertiza lor obstetricală pentru a intra în necunoscut și a ieși cu doi copii sănătoși și o mamă sănătoasă.

„Aceasta demonstrează că domeniul obstetricii este mereu în schimbare și imprevizibil și că nu ai întotdeauna răspunsuri clare”, a spus Patel. „Este nevoie de o echipă de experți, de la obstetricieni până la asistente medicale uimitoare și o echipă de anesteziști pricepuți, pentru a avea grijă de o sarcină atât de rară. Sunt recunoscător că Kelsey a fost la UAB, unde i-am putut oferi această îngrijire interdisciplinară.”

Cu două pântece și două zile de naștere, rămâne întrebarea: sunt gemenii bebelușilor? Din punct de vedere tehnic, da și nu.

O sarcină gemelară tipică este definită de doi copii într-un uter în timpul aceleiași sarcini.

În timp ce Kelsey a avut un copil în fiecare uter, au fost eliberate două ovule care au fost fertilizate în timpul aceluiași ciclu de ovulație.

„Cred că este sigur să le numim pe fete gemene fraterne”, a spus Davis. „La sfârșitul zilei, au fost doi bebeluși într-o singură burtă în același timp. Doar că au avut apartamente diferite”.