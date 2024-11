Dublă McLaren în cursa Sprint de Formula 1 din Brazilia – Locul ocupat de Max Verstappen

Lando Norris a câștigat cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Brazilia, britanicul celor de la McLaren fiind urmat de coechipierul Oscar Piastri. Al treilea a încheiat Max Verstappen, campionul mondial en-titre.

Plecat din pole-position, Piastri a condus mare parte din cursa Sprint de la Interlagos, iar pe final l-a lăsat pe coechipierul Norris să se impună (în turul 22 din totalul de 24). A fost vorba despre un ordin de echipă al celor de la McLaren.

Momentul în care Oscar Piastri l-a lăsat pe Lando Norris să depășească, în turul 22 din 24

Cursa Sprint din Brazilia, clasament final

LAP 24/24 (END OF RACE)

