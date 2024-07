Dr. Daniela Uzdris, MedLife: „Am observat o creştere a numărului de paciente depistate cu HPV, infecţie responsabilă apariţia a 70% dintre cancerele de col uterin” / ”Vaccinul nu poate fi efectuat dacă ţi-ai început viaţa sexuală şi nu e eficient dacă ai deja infecţie HPV”

Aproximativ 20% dintre tinerii români nu cunosc mai mult de trei boli cu transmitere sexuală, potrivit unui studiu recent realizat de MedLife. Iar cele mai cunoscute boli cu transmitere sexuală (BTS) în rândul tinerilor care declară că au auzit de acest tip de afecţiuni sunt infecţia cu HIV/SIDA (91%), sifilisul (82%) şi infecţia cu HPV (69%), transmite News.ro.

„În ultima vreme am observat o creştere a numărului de paciente depistate cu infecţie HPV. Explicaţia este că un număr ridicat de paciente vin pentru examene periodice şi examene citodiagnostice, ocazie cu care află şi despre infecţia HPV”, a precizat dr. Daniela Uzdriş, medic primar obstetrică-ginecologie MedLife.

Virusul papiloma uman (HPV) se transmite prin contact sexual şi prin contact piele – piele, fiind una dintre cele mai frecvente infecţii cu transmitere sexuală la nivel mondial. În ultimii ani au existat milioane de infectări, atât la adolescenţi, cât şi la cei cu vârsta de peste 20 de ani. Cu toate acestea, foarte mulţi tineri din România încă nu deţin informaţii legate de infecţia HPV (31%), aşa cum reiese din datele studiului solicitat de MedLife şi realizat la nivel naţional de Path, pe un eşantion de 800 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani, cu acces la internet, din panelul Daedalus Online. „Testul HPV indică prezenţa infecţiei HPV, dar importantă este nu numai diagnosticarea infecţiei, ci şi determinarea tulpinii HPV. Aşa cum ştim, sunt tulpini înalt oncogene, mediu oncogene şi redus oncogene. Atitudinea terapeutică este diferită”, a subliniat dr. Daniela Uzdriş.

Medicii buni îi îndeamnă pe români să prevină această infecţie, care este principala sursă a cancerului de col uterin, a treia cea mai răspândită formă de cancer din România, dar şi sursă a altor cancere precum cel de vulvă sau de vagin, de penis, anus sau chiar cancer orofaringian. „Infecţia cu HPV aş caracteriza-o drept duşmanul din umbră, fiindcă infecţia cu tulpinile 16 şi 18 (tulpini cu risc înalt) este responsabilă de apariţia a 70% dintre cancerele de col uterin şi a leziunilor precanceroase. Infectarea are loc prin contact sexual, dar şi prin contact piele-piele. Prezervativul nu asigură protecţie completă în acest caz”, a explicat medicul.

Testarea HPV este recomandată după vârsta de 30 ani

Persoanele infectate sunt adesea asimptomatice, motiv pentru care este greu de identificat purtătorul bolii. Virusul papiloma uman este deosebit de transmisibil, îmbolnăvirea fiind posibilă chiar şi în cazul celor care au un singur partener. Infecţia cu HPV este prezentă frecvent, dar dispare în mod normal în 1-2 ani în condiţiile unui sistem sănătos şi competent.

Statisticile arată că 9 din 10 persoane elimină fără probleme virusul, fără complicaţii, în primii doi ani, în timp ce alţi pacienţi infectaţi pot să dezvolte veruci genitale sau cancer. „Testarea HPV poate fi efectuată oricând, dar este recomandată în cazul unui examen citodiagnostic modificat – ASCUS la o femeie peste 30 ani. Putem recomanda, totuşi, şi în cazul pacientelor cu condiloame, cu leziuni depistate la examenul clinic cu valve etc. În cazul unui test citodiagnostic negativ la o femeie peste 30 ani, se recomandă, conform ghidurilor actuale, repetarea la 5 ani”, a subliniat dr. Daniela Uzdriş.

Pentru efectuarea testului HPV, nu este necesară o pregătire specială din partea femeilor. Este bine să nu fie în timpul menstrei, să evite raportul sexual, medicaţia vaginală, spermicidele cu 48 ore înaintea efectuării recoltării.

Cele mai frecvente mituri legate de HPV

Există vaccin anti-HPV, care poate preveni mai multe tipuri de cancer generate de virusul papiloma uman. Vaccinul stimulează organismul să producă anticorpi care, în viitoarele întâlniri cu virusul papiloma uman, îl vor împiedica să infecteze celulele. În România, vaccinarea anti-HPV este inclusă în Calendarul Naţional de Imunizare pentru fetele din grupa de vârstă 11-14 ani. Însă mituri legate de HPV şi vaccinare încă mai circulă prin popor, iar medicul ginecolog este nevoit să le demonteze în cabinet.

„Vaccinul nu poate fi efectuat dacă ţi-ai început viaţa sexuală şi nu este eficient dacă ai deja infecţie HPV. Când aud de la paciente acest mit, le explic că ideal este să faci vaccinul la 12-14 ani pentru că răspunsul imun este cel mai bun. Dar vaccinul poate fi efectuat şi după aceea”, a afirmat dr. Daniela Uzdriş. Ginecologul crede că un medic bun este cel care îşi lasă propriile probleme şi se concentrează pe cele ale pacienţilor, este la curent cu toate noutăţile, recunoaşte când complexitatea cazului depăşeşte expertiza sa ori dotarea tehnică existentă şi îndrumă pacienta către un coleg expert.

Dr. Daniela Uzdriş a avut un caz pe care îl are proaspăt în memorie şi acum, deşi datează din 2008. „Pe pacientă am cunoscut-o în perioada campaniei de vaccinare HPV din 2008. Mama s-a opus vaccinării, considerând că aceasta este foarte riscantă pentru fetiţa sa. Nu am reuşit să-i înlătur această teamă, mai ales că în media apăreau ştiri despre reacţii adverse la vaccin. În 2023 s-a prezentat la cabinet cu domnişoara cu sângerare vaginală şi cu leziuni pe col. Examenul citodiagnostic era modificat, HPV 16 prezent. Întrebarea mamei: Acum pot să o vaccinez?”, a povestit medicul care se ghidează în viaţă după principiul: „să nu judeci, ci să încerci să ajuţi!”

90% dintre tinerii români nu au suficiente cunoştinţe pentru a identifica BTS-urile

Studiul MedLife arată că 90% dintre tinerii români nu au suficiente cunoştinţe pentru a identifica şi a se proteja de infecţiile şi bolile cu transmitere sexuală. Pericolul care-i paşte pe 9 din 10 tineri români cu o viaţă sexuală activă în perioada următoare este de a contacta o boală cu transmitere sexuală. „În rândul femeilor, cele mai răspândite BTS sunt: infecţia cu chlamydia, herpesul genital, gonoreea, infecţia HPV, tricomoniaza, sifilis, SIDA. În activitatea mea frecvent întâlnesc infecţiile HPV, chlamydia şi herpes”, a mărturisit ginecologul.

La începutul acestui an, Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) semnala o creştere a numărului de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) la nivelul Europei în 2022 vs. 2021, indicând un procent cu 48% mai mare pentru cazurile identificate de gonoree, 34% în cazul sifilisului şi 16% în cazurile de chlamydia. În România, conform datelor INSP, în anul 2022, s-au înregistrat cu 57,8% mai multe cazuri de sifilis faţă de 2021. Asta înseamnă că ţara noastră este una dintre ţările din Uniunea Europeană cu incidenţa crescută pentru sifilis.

Tinerii trebuie să ştie că BTS-urile se transmit prin contact sexual (genital, oral, anal), prin folosirea în comun a unor obiecte de uz personal şi de la mamă la făt. Totodată, de menţionat este şi că sunt mai frecvente la persoanele cu parteneri sexuali multipli sau în cazul în care unul dintre parteneri este infectat, dar şi că 95% dintre BTS-uri pot fi prevenite prin utilizarea corectă a prezervativului. „La MedLife avem posibilitatea depistării BTS prin diferite examene de laborator. Recomand examinarea periodică, aceasta însemnând examen ginecologic, examen citodiagnostic, genotipare HPV. Recomand totodată vaccinarea HPV la fetiţe, dar poate fi efectuată şi după debutul vieţii sexuale”, a concluzionat dr. Daniela Uzdriş.

MedLife trage un semnal de alarmă şi începe un program de educaţie sexuală, pe termen lung, cu rol de informare şi responsabilizare a tinerilor din România.

Acest articol este susţinut de MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România, şi îşi propune să fie o sursă de informare şi inspiraţie pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură şi ne motivează să oferim soluţii medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găseşti oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical şi o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe www.medlife.ro.