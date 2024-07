Două petroliere au luat foc după o coliziune în apropiere de Singapore

Două petroliere au luat foc în apropiere de Singapore; echipajele au fost salvate, au anunţat vineri autorităţile din metropola-stat din sud-estul Asiei, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres.

Agenţia de aplicare a legii maritime din Malaezia (MMEA), ţară vecină cu Singapore, a numit incidentul „coliziune” şi a anunţat că a trimis echipe de intervenţie.

Incendiile s-au declanşat pe nava Hafnia Nile, sub pavilion singaporez, şi pe un alt vas la circa 55 de km la nord-est de insula Pedra Branca, cel mai estic teritoriu din Singapore, a precizat autoritatea maritimă şi portuară (MPA).

„MPA a cerut navelor în tranzit să participe la căutarea şi salvarea echipajului”, a comunicat instituţia singaporeză, adăugând că fregata Supreme şi un elicopter militar acordă asistenţă.

Ulterior, MPA a informat că echipajul de pe Hafnia Nile era format din 22 de membri, iar cel de pe Ceres – celălalt petrolier implicat – avea la bord 40 de oameni; toţi au fost găsiţi.

Doi marinari au fost transferaţi la spitalul general din Singapore, au anunţat forţele aeriene într-o declaraţie separată difuzată în mediile sociale, fără a da detalii despre eventualele leziuni.

Marina singaporeză a publicat pe Facebook fotografii în care se vede cum de pe nave se degajă fum negru dens şi cum membri ai echipajelor salvate sunt ajutaţi să urce la bordul fregatei Supreme.

The Malaysian Maritime Enforcement Agency has activated a search operation to look for missing crewmen following the collision of two vessels in Johor.

“The vessels MT Hafnia Nile and MT Ceres 1 collided at 25 nautical miles northeast of Tanjung Balau,” says the MMEA.

🧵1 pic.twitter.com/vVjMuO3WoA

— BFM News (@NewsBFM) July 19, 2024