Două octogenare au atacat o copie a „Magna Carta” de la British Library pentru a avertiza asupra încălzirii globale

Două octogenare de la grupul ecologist Just Stop Oil au deteriorat, vineri, vitrina de sticlă care proteja o copie a „Magna Carta”. Considerat unul dintre textele fondatoare ale democraţiei moderne, textul este expus la British Library din Londra. O înregistrare video difuzată de grup, folosit pentru acţiuni spectaculoase, le arată pe cele două doamne atacând sticla groasă lovind o daltă cu un ciocan, scrie Le Figaro, transmite News.ro.

Instituţia deţine două dintre cele patru exemplare păstrate ale „Magna Carta”, un text din 1215 care stabileşte că regele şi guvernul său nu sunt mai presus de lege.

„Acest document celebru se referă la statul de drept şi la opoziţia faţă de abuzul de putere. Guvernul nostru îşi încalcă propriile legi”, spune Judy Bruce, în vârstă de 85 de ani. „Sunt creştină şi mă simt obligată să fac tot ce pot pentru a atenua suferinţa îngrozitoare care se apropie şi care este deja aici”, adaugă reverendul Sue Parfitt, în vârstă de 82 de ani.

Shocking moment elderly climate change activists use a HAMMER and chisel to smash glass protecting the priceless Magna Carta- the royal charter of rights signed by King John in 1215.

The two women in their 80’s tried to destroy the protective glass at the British Library. pic.twitter.com/5dG5FuwTgI

— Oli London (@OliLondonTV) May 10, 2024