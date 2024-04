Două instalații petroliere din Rusia, în flăcări după atacuri cu drone

Două instalații petroliere au luat foc miercuri în regiunea Smolensk din vestul Rusiei în urma unor atacuri cu drone, a declarat guvernatorul regional Vasili Anohin, citat de agenția AFP.

„Regiunea noastră a fost vizată din nou de atacuri cu drone ucrainene”, a scris el pe Telegram. „Incendiile au izbucnit ca urmare a atacului inamicului asupra unor situri civile de infrastructură energetică”, a adăugat guvernatorul, fără a da alte detalii.

Un alt atac cu drone a vizat regiunea Lipetsk, mai la sud, în vestul Rusiei, care găzduiește situri metalurgice și farmaceutice, a scris guvernatorul regional Igor Artamonov pe Telegram.

„Regimul criminal de la Kiev a încercat să lovească infrastructura din zona industrială Lipetsk”, a spus el, fără a menționa victime și adăugând că nu au fost vizate cartierele rezidențiale.

⚡️A fire broke out overnight at ‘fuel and energy complex facilities in the Smolensk and Yartsev districts’ of Russia’s #Smolensk region following a drone attack, local authorities reported. Russian Telegram channels are publishing photos and videos. pic.twitter.com/Ml9BNoboe9 — KyivPost (@KyivPost) April 24, 2024

💥 Russia: Ukraine struck two oil facilities in Smolensk region with drones – an oil refinery in Smolensky district and an oil storage terminal in Yartsevo district. They’re about 50 km from each other. pic.twitter.com/zzxMDro5po — Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2024

Russian Telegram channels report a drone attack on a refinery in Russia’s Smolensk region last night. According to local residents, 4-5 explosions were heard, a fire broke out at the refinery in Yartsevsky district. pic.twitter.com/snqFNUw3Nc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2024