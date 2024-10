Două absențe importante pentru Real Madrid înainte de marele duel cu FC Barcelona

Victoria fantastică cu Borussia Dortmund din Champions League (victorie cu 5-2 după ce nemții conduceau cu 2-0 la pauză) a lăsat urme în lotul celor de la Real Madrid, campioana Spaniei pierzându-i pe Thibaut Courtois și Rodrygo (accidentați) înainte de marele derby cu FC Barcelona.

Cei doi au suferit leziuni musculare după meciul electrizant cu Dortmund, iar acum vor fi nevoiți să rateze marele meci contra Barcelonei.

În cazul lui Thibaut Courtois este vorba despre o întindere musculară la aductorul stâng, fiind vorba despre aceeaşi accidentare pe care a suferit-o în derbiul LaLiga de luna trecută, cu Atletico Madrid.

Rodrygo va fi supus unui RMN în cursul zilei de joi pentru a fi stabilită exact natura accidentării și cât va lipsi atacantul de pe teren.

Real nu se putea baza oricum în perspectiva El Clasico pe căpitanul Dani Carvajal și pe fundașul David Alaba (ambii aflați în perioade de recuperare după ce au suferit rupturi ale ligamentului încrucișat anterior).

Real Madrid vs FC Barcelona va avea loc pe 26 octombrie, de la ora 22:00. Înainte de marele meci, catalanii se află pe primul loc al ierarhiei din LaLiga, cu 27 de puncte, ei fiind urmați de galactici, cu 24 de puncte.

Both Courtois and Rodrygo will miss the El Clásico due to injuries on Saturday 🥲 Real Madrid in trouble? pic.twitter.com/Lfcn9OFwQY

— Dr. Abhinaba Pal (@abhinabavlogs) October 23, 2024