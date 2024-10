Donald Trump promite să fie protectorul femeilor „fie că le place sau nu”

Donald Trump a declarat miercuri seară în Wisconsin că continuat să fie un protector al femeilor „indiferent dacă le place sau nu” dacă va câștiga un al doilea mandat la Casa Albă, transmite The Guardian.

„Am spus: „Ei bine, am de gând să o fac, indiferent dacă femeilor le place sau nu””, a spus Trump. „Am de gând să le protejez”.

Astfel de replici au fost preluate de echipa de campania lui Harris, pe fondul discuțiilor privind dreptul la avort și a preocupărilor mai largi cu privire la rolurile de gen și la autonomie în cadrul unei eventuale administrații Trump.

„Donald Trump crede că ar trebui să ia decizii cu privire la ceea ce faci cu corpul tău”, a declarat vicepreședintele Kamala Harris într-o postare pe rețelele sociale. „Fie că vă place sau nu”.

De-a lungul anilor, candidatului republican i-au fost aduse zeci de acuzații de comportament sexual nepotrivit, inclusiv o nouă acuzație săptămâna trecută. Trump le neagă pe toate.

Purtătoarea de cuvânt a campaniei Trump, Karoline Leavitt, a răspuns: „Harris poate fi prima femeie vicepreședinte, dar ea a implementat politici liberale periculoase care au lăsat femeile într-o situație financiară mai proastă și mult mai puțin în siguranță decât eram acum patru ani sub președintele Trump.”

Trump a făcut aceste remarci în Wisconsin, unde a sosit la un miting într-un camion de gunoi alb, îmbrăcat ca un muncitor de la salubritate, după remarcile lui Joe Biden pe care republicanii le-au interpretat ca numindu-i pe susținătorii lui Trump „gunoi”. Biden a precizat că se referea la remarcile unui podcaster care a făcut o serie de glume rasiste flagrante la un miting Trump desfășurat duminică la Madison Square Garden, inclusiv despre negri, latini și evrei.

Trump a declarat miercuri mulțimii prezente la miting că sfătuitorii săi i-au recomandat să nu se descrie drept un „protector” al femeilor.

„Ei au spus: „Domnule, cred că este nepotrivit să spuneți asta”. Îi plătesc pe acești tipi o mulțime de bani; vă vine să credeți?” a spus Trump.

„Am spus: ‘Ei bine, am de gând să o fac, indiferent dacă femeilor le place sau nu. Am de gând să le protejez. Am de gând să le protejez de migranții care vin aici. Am de gând să le protejez de țările străine care vor să ne lovească cu rachete și de o mulțime de alte lucruri.””

Trump a început să vorbească despre sine ca despre un „protector al femeilor” la un miting din septembrie, când a spus: „Eu sunt protectorul vostru. Vreau să fiu protectorul vostru. Ca președinte, trebuie să fiu protectorul vostru. Sper să nu faceți prea mult caz de asta. Sper că știrile false nu vor spune: „Oh, vrea să fie protectorul lor”. Ei bine, eu sunt. Ca președinte, trebuie să fiu protectorul vostru”.

Sondajele arată că Trump este în urma lui Harris în rândul alegătorilor de sex feminin, în timp ce conduce în rândul bărbaților.

Harris a pus drepturile reproductive în centrul campaniei sale după ce Trump a numit trei judecători conservatori la Curtea Supremă, care au anulat imediat dreptul la avort, un fapt pentru care Trump își asumă adesea meritele.