Donald Trump l-a ales pe Kash Patel, un fost colaborator loial, în funcţia de director al FBI

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ales un fost consilier, Kash Patel, pentru a conduce Biroul Federal de Investigaţii (FBI), o agenţie pe care Patel a criticat-o adesea, relatează BBC, citată de News.ro.

Fost şef de cabinet al Departamentului american al Apărării în prima administraţie Trump, Patel a fost un susţinător ferm al viitorului preşedinte republican.

Pentru ca Patel să preia postul, actualul director al FBI, Christopher Wray, ar trebui să demisioneze sau să fie concediat – deşi Trump nu i-a cerut să facă acest lucru în postul său.

Separat, Trump a declarat că intenţionează să îl nominalizeze pe Chad Chronister, şerif al comitatului Hillsborough din Florida, în funcţia de şef al Agenţiei pentru Controlul Drogurilor.

Patel şi Chronister se alătură procurorului general nominalizat, Pam Bondi, în completarea propunerilor lui Trump.

Tot sâmbătă, Trump a anunţat că l-a selectat pe Charles Kushner pentru a fi ambasador în Franţa.

Kushner este un dezvoltator imobiliar şi tatăl lui Jared Kushner, soţul Ivankăi Trump.

Nominalizarea pare să fie primul post în administraţie pe care Trump l-a oferit în mod oficial unei rude de la realegerea sa.

Toate cele trei alegeri vor trebui să fie confirmate de un vot majoritar în Senatul SUA.

Patel este un fidel al lui Trump care împărtăşeşte suspiciunea preşedintelui ales faţă de instituţiile guvernamentale.

„Kash este un avocat strălucit, un investigator şi un luptător pentru „America pe primul loc” care şi-a petrecut cariera expunând corupţia, apărând justiţia şi protejând poporul american”, a postat Trump pe Truth Social, platforma sa de socializare, adăugând că Patel este «un susţinător al adevărului, responsabilităţii şi Constituţiei».

Propunerile sale anterioare au inclus limitarea „drastică” a autorităţii FBI. În cartea sa de memorii, Government Gangsters (Gangsteri guvernamentali), Patel a făcut apel la eradicarea a ceea ce el a numit „tirania guvernamentală” din cadrul FBI prin concedierea „cadrelor de vârf”.

Patel l-ar înlocui pe actualul director al FBI, Christopher Wray, pe care Trump l-a numit în 2017 pentru un mandat de 10 ani.

Dar Wray a căzut în dizgraţia preşedintelui ales atunci când FBI a ajutat la o anchetă federală privind gestionarea de către Trump a documentelor clasificate, un caz care a fost abandonat între timp.

Într-o declaraţie în urma anunţului lui Trump, FBI a declarat: „În fiecare zi, bărbaţii şi femeile din FBI continuă să lucreze pentru a proteja americanii de o gamă tot mai largă de ameninţări.

„Concentrarea directorului Wray rămâne pe bărbaţii şi femeile din FBI, pe oamenii cu care lucrăm şi pe oamenii pentru care lucrăm”.

Fiu al unor imigranţi indieni, Patel este un fost avocat al apărării şi procuror federal care a atras atenţia lui Trump după ce a devenit consilier principal al comisiei de informaţii a Camerei Reprezentanţilor în 2017.

El a fost angajat de Trump ca şi consilier pentru securitate naţională în 2019 şi un an mai târziu a fost numit şef de cabinet al şefului Pentagonului.

Pe lângă memoriile sale din 2023, el a publicat două cărţi pentru copii pro-Trump.

Unul dintre titluri, The Plot Against the King (Complotul împotriva regelui), prezintă un personaj negativ, Hillary Queenton, care încearcă să îl detroneze pe regele Donald, care este ajutat de un vrăjitor numit Kash the Distinguished Discoverer (Kash, descoperitorul distins).

Un alt personaj negativ se numeşte Keeper Komey – o referire uşor voalată la fostul director al FBI, James Comey – şi „melcii săi spioni”, potrivit prospectului cărţii.

Patel s-a revoltat adesea împotriva aşa-numitului „deep state”, despre care unii americani cred că este o maşinărie birocratică nealeasă care conduce în secret ţara în scopuri sinistre.

Patel a criticat, de asemenea, mass-media, pe care a numit-o „cel mai puternic inamic pe care Statele Unite l-au văzut vreodată”.

De asemenea, el face parte din consiliul de administraţie al Trump Media and Technology Group, care deţine platforma de social media a viitorului preşedinte, Truth Social.

Se pare că Patel a avut un contract de consultanţă cu compania care l-a plătit cu cel puţin 120 000 de dolari pe an.

Chronister are, de asemenea, o lungă experienţă în aplicarea legii.

Potrivit biografiei sale oficiale, a lucrat în domeniul aplicării legii în Florida timp de 32 de ani şi, din 2017, a fost cel mai înalt ofiţer de aplicare a legii din Hillsborough County, Florida.

Pe social media, Trump a lăudat experienţa lui Chronister şi a reiterat concentrarea sa asupra drogurilor şi a frontierei SUA.

„În calitate de administrator al DEA, Chad va lucra cu marele nostru procuror general, Pam Bondi, pentru a securiza graniţa, pentru a opri fluxul de fentanil şi alte droguri ilegale, peste graniţa de sud, şi pentru a SALVA VIEŢI”, a scris Trump.

Scriind pe social media, Chronister a spus că este „onoarea vieţii mele să fiu nominalizat” de Trump.

„Sunt profund marcat de această oportunitate de a servi naţiunea noastră”.