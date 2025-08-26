G4Media.ro
Donald Trump intenţionează să redenumească Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”

pentagon sua
Sursa foto: SAUL LOEB / AFP

Articole26 Aug 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a sugerat luni că ar putea schimba numele Departamentului Apărării în „Departamentul de Război”, pe motiv că ţara sa a obţinut cele mai mari victorii militare sub această denumire, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Ştiţi, noi îl numim Departamentul Apărării, dar, între noi fie vorba, cred că vom schimba numele”, a declarat Trump în timpul întâlnirii sale cu omologul său coreean, Yoon Suk-yeol.

„Am câştigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial şi se numea Departamentul de Război. Şi pentru mine, asta este cu adevărat. Apărarea face parte din el”, a adăugat el, adăugând că schimbarea ar putea fi făcută săptămâna viitoare.

Departamentul de Război a fost numele oficial al instituţiei militare americane până în 1947, când a fost reformat şi redenumit Departamentul Apărării, ca parte a unei strategii mai orientate spre diplomaţie în timpul Războiului Rece, notează EFE.

În 2025, Departamentul Apărării a primit un buget de 841,3 miliarde de dolari de la Congresul SUA, o cifră care reprezintă 11% din totalul cheltuielilor federale.

Ideea de a restabili „Departamentul de Război” a fost menţionată pentru prima dată în timpul acestei administraţii în martie, când secretarul Pete Hegseth a menţionat subiectul, dar fără a dezvălui detalii cu privire la faptul dacă această iniţiativă ar implica schimbări structurale în funcţionarea Pentagonului.

