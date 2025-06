Dominic Fritz (USR): E foarte important ca măsurile pe care le luăm în aceste luni să nu omoare economia / Vom discuta despre orice fel de creşteri de taxe şi impozite abia după ce am agreat toată lista de tăieri de cheltuieli

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, că este foarte important ca măsurile ce vor fi luate de viitoarea coaliţie de guvernare pentru scăderea deficitului bugetar „să nu omoare economia”, ci, dimpotrivă, să devină un moment în care, prin debirocratizare, prin simplificare, prin eficientizarea statului, să se dea un nou imbold economiei private, transmite Agerpres.

„Vom discuta despre orice fel de creşteri de taxe şi impozite abia după ce am agreat toată lista de tăieri de cheltuieli, aşa cum e şi normal, pentru că acum trebuie să vină un moment în care trebuie să declanşăm potenţialul mediului privat. E foarte important ca măsurile pe care le luăm în aceste luni să nu omoare economia, ci, dimpotrivă, să devină un moment în care prin debirocratizare, prin simplificare, prin eficientizarea statului, putem să dăm un nou imbold economiei private în România”, a spus Dominic Fritz într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

Preşedintele interimar al USR a precizat că nu vrea să comenteze propunerile de creşteri de taxe care au apărut în ultima vreme în spaţiul public ca fiind discutate în grupul de lucru care pregăteşte programul de guvernare.

„Un singur exemplu vă dau pentru o creştere de taxă unde suntem de acord. Este absolut ridicol, de exemplu, că există o scutire pentru păcănele şi jocuri de noroc de la plata TVA. Asta este ceva ce putem să corectăm, ce trebuie să corectăm. Deci acolo unde este vorba de vicii, putem să le taxăm şi, în rest, toate celelalte variante trebuie să fie discutate la sfârşitul acestui lanţ. Eu nu vreau să comentez acum măsuri concrete”, a afirmat el.

Dominic Fritz a menţionat că „nu se poate ca ANAF să nu îşi facă treaba” şi să fie chemate alte instituţii, cum ar fi serviciile secrete, să o ajute.

„ANAF are instrumente deja pe care nu le foloseşte, ANAF trebuie să primească instrumente în plus, inclusiv prin tehnologie, prin inteligenţă artificială, prin care să facă aceste verificări, mai ales de averi mari. Şi orice discuţie despre o extindere a atribuţiilor serviciilor şi SRI trebuie dusă în cadrul unei discuţii despre controlul civil al serviciilor. Noi am spus întotdeauna că suntem de acord, legile securităţii naţionale sunt de la începutul anilor ’90, nu mai corespund realităţii, deci suntem pentru o astfel de reformă, dar un element cheie va trebui să fie acel control civil, care se reflectă şi în conducerea civilă a SRI, dar şi în felul în care acest control este exercitat în Parlament. Şi abia când ne putem asigura că serviciile lucrează într-un cadru extrem de bine definit, abia atunci putem să şi deschidem discuţia despre ce atribuţii au”, a explicat el.