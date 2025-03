Doliu în Formula 1 – A murit Eddie Jordan: L-a lansat pe Michael Schumacher în F1

Eddie Jordan a murit la vârsta de 76 de ani, a anunțat joi site-ul oficial al Formulei 1. Omul de afaceri irlandez a avut o legătură strânsă cu lumea Marelui Circ mare parte din viață, el înființând echipa Jordan în anul 1991.

„Cu profundă tristeţe anunţăm decesul lui Eddie Jordan, fost proprietar de echipă de Formula 1, consultant tv şi antreprenor.

A murit liniştit, cu familia alături, în Cape Town, la primele ore ale zilei de 20 martie 2025”, se arată într-un comunicat al familiei sale.

La jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Jordan anunțase că a fost diagnosticat cu un cancer de prostată și de vezică, într-o formă „destul de agresivă.”

„Cu energia sa inepuizabilă, a ştiut întotdeauna să-i facă pe oameni să zâmbească, rămânând autentic şi genial în orice moment.

El reprezintă o întreagă epocă a F1 şi ne va lipsi foarte mult” – Stefano Domenicali, șeful F1.

De știut despre Eddie Jordan

Eddie Jordan a înființat echipa Jordan Grand Prix în 1991, team care a concurat în Formula 1 până în 2005.

Echipa a obținut patru victorii, participând la 250 de curse. Jordan Grand Prix, care l-a lansat pe Michael Schumacher, a fost vândută grupului Midland în 2005. După aceea, Eddie Jordan a devenit consultant F1 pentru BBC Sport în 2009.

Se actualizează.

We are deeply saddened to hear about the sudden loss of Eddie Jordan.

With his inexhaustible energy he always knew how to make people smile, remaining genuine and brilliant at all times.

Eddie has been a protagonist of an era of F1 and he will be deeply missed.

In this moment… pic.twitter.com/ggf1ww9kmq

— Formula 1 (@F1) March 20, 2025