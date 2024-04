Doi ofițeri de poliție, atacați de un bărbat înarmat cu o sabie, în Londra

Doi ofițeri de poliție au fost atacați de un bărbat înarmat cu o sabie în apropierea unei stații de metrou din nord-estul Londrei. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un bărbat îmbrăcat într-o jachetă galbenă cu glugă și înarmat cu o sabie, înconjurat de mașini de poliție, potrivit The Telegraph.

Un martor a relatat că a văzut un bărbat „alergând cu o sabie de samurai” care „a înjunghiat patru persoane după ce a intrat cu duba sa într-o casă”.

Poliția a declarat că a fost chemată cu puțin timp înainte de ora 7.00 dimineața, fiind alertată că un vehicul a intrat cu mașina într-o casă și că mai mulți oameni au fost înjunghiați.

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat la fața locului și se află în arest. Incidentul nu pare să aibă legătură cu terorismul, a declarat poliția.

Stația de metrou New North Road a fost închisă.

What are the Met Police playing at? Last night a man ran wild in Hainault station, stabbing people. Now this footage emerges of a man with a sword terrorising the same Essex town.#lawlessbritain #brokenbritain pic.twitter.com/iSYe1Ay77d

— Nick Griffin (@NickGriffinBU) April 30, 2024