Doi cercetători francezi, condamnați la 8 luni de închisoare după ce au aruncat cu dispozitive explozive în curtea Consulatului Rusiei din Marsilia / Unul dintre ei este de origine română

Doi cercetători de la Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța au fost condamnați joi, 27 februarie, la opt luni de închisoare pentru aruncarea de dispozitive explozive asupra consulatului rus din Marsilia, potrivit BFM TV.

Cei doi au aruncat luni, 24 februarie, sticle de plastic umplute cu azot lichid asupra consulatului rus din Marsilia.

Cercetătorii au fost judecați în fața tribunalului de primă instanță din Marsilia. În timpul procesului, cei doi bărbați și-au justificat acțiunile explicând că au vrut să „atragă atenția” asupra situației din Ucraina.

„Am fost proști”

Cercetătorii au subliniat, de asemenea, intenția lor de a nu răni pe nimeni. „Am vrut să facem zgomot, nu am vrut să rănim pe nimeni sau să facem vreun rău”, au spus ei. „Nu ne-am gândit la consecințe, am fost proști, am fost complet depășiți de situație, nu am măsurat consecințele diplomatice”, au adăugat ei.

Cei doi bărbați au susținut că au dorit să se predea autorităților cât mai curând posibil după fapta lor. „Ne-am dus seara la manifestația pro-ucraineană pentru ca poliția să ne prindă”, au explicat ei. Odată arestați, aceștia și-au recunoscut faptele în arestul poliției.

Unul dintre cei doi este Vasile H., un doctor în fizica materialelor născut în România. Un inginer timid, cu părul creț și grizonat, recunoaște imediat că este perfect conștient de fapte, dar insistă că nu a vrut să rănească sentimentele nimănui. „Sunt destul de sensibil la climatul actual. Alegerile din Statele Unite nu merg în direcția cea bună. George și cu mine vorbim adesea și am decis că trebuie să facem ceva pentru 24 februarie”, explică cercetătorul, citat de Le Figaro.

Azot lichid într-un termos

„Am vrut să fac ceva zgomot. El a venit cu ideea azotului pentru că este un fizician foarte bun”, adaugă Vasile H., dezvăluind detaliile operațiunii. Dis-de-dimineață, cei doi au mers la CNRS pentru a lua azot lichid, un produs păstrat la -196 grade Celsius care, turnat într-o sticlă închisă, se transformă în gaz și face ca totul să acumuleze presiune „ca aerul din roata unei biciclete”. „Nu poți cumpăra azot lichid din magazine, este prea volatil. Ne-am dus să-l luăm de la laborator în dimineața aceea și am pus totul într-un termos”, a adăugat Georges S. foarte serios.

Cei doi complici s-au urcat apoi într-o mașină și s-au îndreptat spre consulatul rus, fiind echipați cu măști, mănuși și sticle de plastic de sifon pentru a turna elementul chimic în mașină. Imaginile de supraveghere video folosite de poliție îi arată apoi pe Georges S. și Vasile H. mergând în două direcții diferite, cu „explozivii” în mâini. „Am aruncat o sticlă, dar aceasta a căzut alături, la casa vecinului. Am fugit și nu am mai auzit nimic. Am crezut că am făcut-o degeaba”, spune el. „Am marcat locul pe Google Maps pentru a putea arunca proiectilul pe un acoperiș. Dacă ar fi lovit pe cineva, ar fi putut avea o durere de cap foarte puternică”, adaugă Georges S..

Cel puțin două bubuituri urmate de „fum alb” au fost înregistrate și auzite de martorii de la fața locului, inclusiv de un vecin al clădirii diplomatice care a găsit resturi fumurii în proprietatea sa. În perioada imediat următoare, aproximativ treizeci de pompieri au fost mobilizați alături de poliție și de experți în dezamorsare. Personalul consulatului a fost izolat în camerele sale pe tot parcursul dimineții, iar surse au raportat prezența unor „cocktailuri Molotov” în apropierea clădirii. Moscova a denunțat rapid ceea ce a considerat a fi un „atac terorist”, în timp ce Ministerul francez al Afacerilor Externe a condamnat „orice atac asupra securității sediilor diplomatice”.

Când Vasile H. și Georges S. au luat cunoștință de aceste tulburări, au început să realizeze semnificația acțiunilor lor. Întorcându-se la CNRS, cercetătorul în nanomateriale a simțit remușcări. „Am fi putut să ne spunem: ce urmează? Dar nu ne-am pus această întrebare în prealabil”, recunoaște Georges S.. „Nu am nicio ostilitate față de poporul rus, ci doar față de guvernul său. Nu am evaluat și nu am apreciat impactul diplomatic pe care l-ar avea acest lucru”, adaugă Vasile H.

Bănuind că poliția este pe urmele lor, cercetătorii s-au dus la sfârșitul zilei la o manifestație de susținere a Ucrainei pentru a fi interogați. „Am bănuit că vom fi prinși. După aceea, mi-am spus că am fost într-adevăr foarte proști”, recunoaște rușinat Georges S., a cărui iubită este de origine ucraineană.

„Dar știți că diplomații sunt protejați în Franța. Este un teritoriu sacru care nu poate fi atins. Nu v-ați gândit la consecințele acțiunilor voastre, în ciuda inteligenței voastre peste medie?”, întreabă un anchetator, care mărturisește că a fost surprins să vadă doi indivizi “fără antecedente” și fără cazier. „Nu trebuie să stăm impasibili în fața violenței”, a răspuns timid Vasile H.. Plasați în custodia poliției, aceștia au evitat la limită să fie arestați preventiv, ceea ce le-a permis să apară liberi în fața instanței.

Aceste mici concesii nu au fost nici pe departe pe placul consulului general al Rusiei, așezat lângă inculpați. Prin intermediul unui interpret, acesta a reafirmat natura „teroristă” a actului. „Au acționat ca un grup, știm că au fost bine pregătiți, identificând în prealabil substanța și lăsându-și telefoanele mobile acasă. Consecințele acestui act ar fi putut fi mai grave”, a spus translatorul.

„Nu ataci reprezentanții unei țări străine. Acesta este un tabu absolut în relațiile internaționale și diplomatice. Acest tabu a fost în mare parte încălcat”, a acuzat procurorul. „Faptele nu sunt periculoase (…) Avem de-a face cu cercetători fără istorie, care au opinii și vor să și le exprime. Dar aceasta este o modalitate greșită de a proceda”, a subliniat el, solicitând o pedeapsă de un an de închisoare care să fie executată cu o brățară electronică.

„Ei nu sunt teroriști, activiști sau delincvenți. Ei văd lucruri care îi neliniștesc. Situația generală le-a provocat anxietate”, a susținut avocatul Rami Chahine, care a recomandat o amendă și rambursarea prejudiciului cauzat. Instanța i-a condamnat pe cei doi cercetători la opt luni de închisoare cu mandat de aducere, care va fi adaptat în următoarele cinci zile la arest la domiciliu cu brățară electronică. Prin urmare, Vasile H. și Georges S. vor merge la închisoare în această seară de joi. O nouă audiere va avea loc la 23 ianuarie 2026 pentru a discuta despre interesele civile, și anume despăgubirea Consulatului rus și a CNRS.