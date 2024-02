Doctrina Biden a statului palestinian demilitarizat, o posibilă soluție a conflictului din Orientului Apropiat

Opinie Thomas L. Friedman în New York Times:

Suntem pe punctul de a vedea o nouă strategie a administrației Biden pentru a aborda acest război pe mai multe fronturi care implică Gaza, Iranul, Israelul și regiunea – ceea ce sper că va fi o „Doctrină Biden” care să răspundă seriozității și complexității acestui moment periculos.

Și dacă nu vom vedea o astfel de doctrină mare și îndrăzneață, criza din regiune va avea metastaze care vor întări Iranul, vor izola Israelul și vor lăsa în paragină capacitatea Americii de a influența în bine evenimentele din regiune.

O doctrină Biden – așa cum numesc eu convergența gândirii strategice și a planificării pe care reportajul meu a reținut-o – ar avea trei piste.

Pe una dintre ele ar fi o poziție fermă și hotărâtă față de Iran, inclusiv o ripostă militară puternică împotriva reprezentanților și agenților Iranului în regiune, ca răspuns la uciderea a trei soldați americani la o bază din Iordania de către o dronă lansată aparent de o miliție pro-iraniană din Irak.

Pe cea de-a doua cale ar fi o inițiativă diplomatică americană fără precedent pentru a promova un stat palestinian – ACUM. Aceasta ar implica o formă de recunoaștere de către SUA a unui stat palestinian demilitarizat în Cisiordania și în Fâșia Gaza, care ar lua ființă numai după ce palestinienii vor fi dezvoltat un set de instituții definite, credibile și capacități de securitate care să asigure că acest stat este viabil și că nu ar putea amenința niciodată Israelul. Oficialii administrației Biden au consultat experți din interiorul și din afara guvernului american cu privire la diferitele forme pe care le-ar putea lua această recunoaștere a statului palestinian.

Pe cea de-a treia cale ar fi o alianță de securitate a SUA cu Arabia Saudită, care ar implica, de asemenea, normalizarea relațiilor saudite cu Israelul – dacă guvernul israelian este pregătit să îmbrățișeze un proces diplomatic care să conducă la un stat palestinian demilitarizat condus de o Autoritate Palestiniană transformată.

Dacă administrația reușește să realizeze acest lucru – un mare dacă – o Doctrină Biden ar putea deveni cea mai mare realiniere strategică în regiune de la tratatul de la Camp David din 1979.

Totuși, pentru ca Doctrina Biden să aibă succes, cele trei piste trebuie să fie absolut legate între ele. Cred că oficialii americani înțeleg acest lucru.

Pentru că acest lucru îl știu cu siguranță: 7 octombrie forțează o regândire fundamentală asupra Orientului Mijlociu în cadrul administrației Biden, având în vedere atacul barbar al Hamas asupra Israelului; represaliile masive ale Israelului împotriva Hamas, care au ucis mii de civili palestinieni nevinovați în Gaza; atacurile tot mai ample asupra personalului israelian și american din regiune; și incapacitatea guvernului de dreapta al Israelului de a articula vreun plan de guvernare a Gazei în dimineața de după încheierea războiului cu un partener palestinian care să nu fie Hamas.

Regândirea în curs semnalează o conștientizare a faptului că nu mai putem permite Iranului să încerce să ne scoată din regiune, să împingă Israelul spre dispariție și pe aliații noștri arabi spre intimidare, acționând prin intermediari – Hamas, Hezbollah, Houthis și milițiile șiite din Irak -, în timp ce Teheranul stă nepăsător deoparte și nu plătește niciun preț.

Și, în același timp, semnalează conștientizarea faptului că SUA nu vor avea niciodată legitimitatea globală, aliații NATO și aliații arabi și musulmani de care au nevoie pentru a se confrunta cu Iranul într-o manieră mai agresivă dacă nu vom înceta să îl lăsăm pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să ne țină ostatică politica și dacă nu vom începe să construim o autoritate palestiniană credibilă și legitimă care să poată într-o zi să guverneze Gaza și Cisiordania în mod eficient și ca un bun vecin al Israelului de-a lungul unor granițe finale pe care le vor negocia împreună.

Strategia dublei socoteli

Nader Mousavizadeh, fondator și director executiv al firmei de consultanță geopolitică Macro Advisory Partners și consilier principal al secretarului general al ONU de la acea vreme, Kofi Annan, descrie această doctrină Biden emergentă ca fiind „strategia dublei socoteli„.

„În mod strategic, contracarezi cacealmaua Iranului și, în același timp, te angajezi într-o inițiativă fără precedent pentru a pune bazele unui stat palestinian demilitarizat, într-un mod în care SUA nu a mai făcut-o niciodată„, a declarat Mousavizadeh. „Fiecare cale are nevoie de cealaltă pentru a reuși. Fiecare pistă o susține și o justifică pe cealaltă. Respingerea Iranului și a reprezentanților săi într-o manieră sporită și susținută consolidează securitatea Israelului și securitatea aliaților noștri arabi. Împreună cu un angajament autentic și îndrăzneț al SUA față de un stat palestinian ne oferă legitimitatea de a acționa împotriva Iranului și a aliaților de care avem nevoie pentru a fi cât mai eficienți. De asemenea, izolează Iranul din punct de vedere militar și politic.”

Cred că acest lucru este exact ceea ce trebuie. A trecut de mult timpul ca SUA să pună la îndoială atât cacealmaua Iranului, cât și a lui Netanyahu.

Netanyahu este motivul pentru care am inventat această regulă a reportajului despre Orientul Mijlociu: „Orice ți-ar spune oamenii în engleză în privat este irelevant. Tot ceea ce contează este ceea ce spun în public, în propria lor limbă”.

Netanyahu i-a șoptit lui Biden în privat că ar putea fi gata într-o zi – poate – să ia în considerare un fel de stat palestinian demilitarizat, în timp ce în ebraică, în public, a spus exact contrariul.

Din fericire, Biden are prea multă experiență pentru a nu ști că Netanyahu încearcă doar să-l înșele. Uneori, vârsta este un avantaj. Este timpul să denunțe jocurile lui Netanyahu și ale ayatolahilor în același timp. O doctrină Biden este modul corect de a face acest lucru.

Am tolerat ca Iranul să distrugă fiecare inițiativă constructivă pe care am încercat să o construim în Orientul Mijlociu – atâta timp cât Teheranul rămâne sub pragul de a ne ataca direct. Și, în același timp, am tolerat un guvern Netanyahu care urmărește să împiedice în permanență orice formă de stat palestinian, chiar până la punctul de a sprijini Hamas împotriva Autorității Palestiniene timp de mulți ani pentru a se asigura că nu va exista un partener palestinian unificat.

„Ziua de 7 octombrie a dezvăluit că politica noastră privind Iranul a fost falimentară și că politica noastră privind Israelul-Palestina a fost falimentară„, a declarat Mousavizadeh. „Aceste politici au permis și au împuternicit Hamas să atace cu sălbăticie Israelul. Ele au permis și au împuternicit Houthis să paralizeze transportul maritim global și au permis milițiilor șiite pro-iraniene să încerce să scoată forțele americane din regiune – forțe desfășurate acolo pentru a împiedica întoarcerea ISIS și pentru a ajuta la menținerea unei stabilități rezonabile a regiunii.”

Toate acestea s-au petrecut, a adăugat el, fără ca cineva să tragă la răspundere regimul de la Teheran pentru modul în care „își desfășoară actorii non statali otrăvitori și distructivi în întreaga regiune împotriva obiectivelor constructive ale aliaților noștri„, care încearcă să construiască o regiune mai incluzivă.

Avantaj SUA în străinătate și acasă

Din toate aceste motive, cred, sper și mă rog ca o Doctrină Biden pentru Orientul Mijlociu să se apropie – și israelienii ar trebui să facă la fel.

Israelul pierde acum pe trei fronturi. A pierdut războiul narațiunii pentru Gaza: Chiar dacă Hamas a ucis și a violat israelieni, Israelul este cel care a fost trimis în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga pentru victimele civile pe care le-a provocat în Gaza în timp ce încerca să elimine luptătorii Hamas care se aflau printre civili. Pierde capacitatea de a menține Israelul în siguranță fără a se suprasolicita pe termen lung – invadând Gaza fără niciun plan pentru a găsi un partener palestinian legitim, care să nu fie membru al Hamas, care să guverneze efectiv acolo, astfel încât Israelul să se poată retrage. Și pierde pe frontul stabilității regionale: Israelul este acum ținta unui asalt iranian pe patru fronturi – Hamas, Hezbollah, Houthis și milițiile șiite din Irak – dar nu poate genera aliații arabi sau NATO de care are nevoie pentru a câștiga acest război, deoarece refuză să facă ceva pentru a hrăni un partener palestinian credibil și legitim.

Dacă apare o Doctrină Biden, a concluzionat Mousavizadeh, „va fi o geopolitică bună în străinătate și o politică bună acasă„.

Ar putea descuraja Iranul atât din punct de vedere militar, cât și politic – prin eliminarea cărții palestiniene de la Teheran. Ar putea promova un stat palestinian în condiții compatibile cu securitatea israeliană și, în același timp, ar putea crea condițiile pentru normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită în termeni pe care palestinienii să îi poată îmbrățișa.

Și este o strategie care ar putea funcționa cu arabii americani de pe malul lacului Michigan și cu aliații arabi din Golful Persic. Este o strategie care ar putea forța o reglare de conturi în interiorul politicii iraniene, în interiorul politicii palestiniene și în interiorul politicii israeliene.