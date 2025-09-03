Djokovic spune că vrea „să le strice petrecerea” organizatorilor de la US Open – Planul sârbului

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la US Open 2025, iar multiplul campion de Grand Slam a precizat după victoria cu Taylor Fritz că vrea să le strice petrecerea organizatorilor de la US Open. Concret, aproape toată lumea se așteaptă la o finală Sinner vs Alcaraz, dar Nole speră să le strice americanilor planurile.

Djokovic vrea să oprească o finală Sinner vs Alcaraz la US Open 2025

Întrebat despre duelul cu Carlos Alcaraz din penultimul act de la US Open 2025, sârbul a mărturisit că speră să fie la 100% din punct de vedere fizic și să poată duce, la nevoie, chiar și un duel aspru de cinci seturi.

De asemenea, multiplul campion de Grand Slam mai precizează că vrea să le strice petrecerea organizatorilor americani: toată lumea (în afară de fanii sârbului, desigur) așteaptă un nou duel între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, iar Nole vrea să dea peste cap planurile.

„Ceea ce mă așteaptă acum nu va fi mai ușor, vă asigur (n.r. glumește) Voi încerca să iau lucrurile zi după zi, să am grijă de corpul meu, să mă relaxez și să mă recuperez.

Următoarele două zile vor fi esențiale pentru a-mi pune corpul în formă și a fi gata să lupt până la cinci seturi, dacă este necesar. Mi-ar plăcea foarte mult asta, îmi place să cred că voi fi suficient de în formă pentru a duce inclusiv un set decisiv contra lui Carlos.

Voi avea nevoie de cel mai bun tenis al meu, pentru a fi la înălțimea jocului său. În mod normal, îmi place să joc meciuri mari pe o asemenea scenă mare, dar să vedem ce va spune şi corpul meu.

Voi încerca să fac tot posibilul cu echipa mea pentru a ajunge pregătit 100%. Vor fi multe schimburi lungi, asta e sigur.

Nu trebuie să irosim cuvintele vorbind despre Alcaraz şi Sinner, știm că sunt cei mai buni doi din lume. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare încă o finală între ei, așa că voi încerca să stric petrecerea.

Sinner mai are de câștigat un meci în plus pentru a ajunge în finală, dar joacă cel mai bun tenis dintre toți jucătorii de aici, a fost forța dominantă de la începutul turneului.

Cu siguranță nu voi ieși pe teren cu steagul alb contra lui Carlos şi nici împotriva lui Jannik, în caz că vom ajunge în ultimul act.

Am fost și în alte semifinale în acest sezon, am fost foarte constant, mai ales în turneele de Grand Slam.

Știți, aici îmi place să joc cel mai bun tenis al meu, să obțin cele mai bune rezultate. Și iată-ne, cu o altă oportunitate. Sper să ajung în formă și să joc suficient de bine pentru a fi la nivelul lui Carlos pe teren”, a explicat Djokovic, în conferinţa de presă, citat de Eurosport.

Rezumatul partidei dintre Djokovic și Fritz din sferturile US Open 2025

În vârstă de 38 de ani, Djokerul îl conduce cu Alcaraz cu 5-3 în meciurile directe.

De altfel, sârbul a triumfat în ultimele două dueluri disputate contra ibericului: la Australian Open în acest an și la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.

Carlos (22 de ani) a câștigat ultima dată contra lui Novak în finala de la Wimbledon din 2024.

