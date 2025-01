Discursul lui Carlo Ancelotti după ce Real Madrid a pierdut cu 5-2 contra rivalei FC Barcelona

Real Madrid a fost învinsă categoric de FC Barcelona, rivalii catalani câștigând Supercupa Spaniei după un succes cu 5-2. La finalul disputei, Carlo Ancelotti s-a arătat profund dezamăgit de evoluția elevilor săi.

Ancelotti (56 de ani) a discutat la conferința de presă despre prestația Realului din finala Supercupei Spaniei, tehnicianul italian vorbind despre o seară de coșmar a echipei pe care o antrenează.

„A fost o seară proastă, suntem triști ca toți fanii noștri. Este o dezamăgire, nu trebuie să ne ascundem, dar acesta este fotbalul. Uneori ești capabil să câștigi, iar alteori trebuie să înveți din eșecuri.

Trebuie să privim înainte. Ne-am apărat foarte rău, asta a fost principala noastră problemă. Adversarii au înscris prea ușor. Le-am spus la pauză să încerce să joace fotbal pentru că în prima repriză nu am jucat fotbal.

Am jucat multe mingi lungi, dar nu asta a fost ideea. Ideea a fost să jucăm și nu am jucat. Le-am spus că pot pierde partide, dar nu în modul în care am evoluat noi în prima repriză” – Carlo Ancelotti, citat de Marca.

Golurile madrilenilor au fost marcate de Mbappe (5) şi Rodrygo (59), în timp ce pentru catalani au punctat Yamal (22), Lewandowski (36), Raphinha (39, 48) şi Balde (45+10).

