Directorul Electrocentrale București: ”Sunt pierderi. E ca și cum ai merge prin oraș cu un camion din anii ’60. Consumă 30%”

În pragul unui nou sezon de încălzire, situația tehnică și economică a sistemului de termoficare – a producției, transportului, distribuției și furnizării, rămâne critică, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Astfel, conform radiografiei sistemului de termoficare realizată de către fostul director general al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. (CMTEB), actual șef al Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Claudiu Crețu, capacitățile de producție a energiei electrice și termice, aparținând ELCEN, sunt învechite, unele dintre ele chiar din anii ’60, și funcționează cu un randament scăzut.

În același timp, rețeaua de termoficare administrată de către CMTEB are pierderi.

Pe de altă parte, programul de înlocuire a țevilor de termoficare cu finanțare europeană a întârziat vreme de 10 ani, a explicat Crețu.

Șeful ELCEN recunoaște că tariful pe gigacalorie este mare.

„Costul total al serviciului evident că este unul mare, undeva la o mie – o mie și ceva de lei. Pentru că, încă sunt pierderi. CET-urile sunt vechi.

E ca și cum ai merge prin oraș cu un camion din anii ’60. Consumă 30% sau cât consumă. Are puterea care o are și se mai și strică pe drum. Trebuie investiții și centrale noi. Sunt pierderi și pe rețea. Tariful plătit de populație rămâne același, din ce am auzit – și nu cred că, înainte de un an electoral, nimeni nu se gândește la așa ceva, deci tot 330 de lei fără TVA.

Cu acești 400 de milioane, suntem aproape de zero și sunt premise, dacă mai vin și ceilalți bani, să intrăm într-o normalitate.

Pregătim proiecte de investiții. Pregătim modernizarea sistemului. Și suntem atenți la toate aceste tehnologii, prin care încercăm să avem o energie termică cât mai ieftină și, eventual, cât mai verde, pentru că acesta este trendul european.

Din cele 25 de fonduri europene, cred că au început, în acest moment vreo 5-6. Proiectul ăsta a durat nepermis de mult. Se vorbește de 10 ani de el, din 2013″, a declarat Claudiu Crețu.

Președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari „Habitat” consideră că prețul gigacaloriei a crescut nejustificat de mult. El cere ca măcar numărul de avarii și cel al zilelor de întrerupere a serviciului public de termoficare să nu crească față de iarna trecută.

„În momentul de față, având în vedere amploarea lucrărilor, acuma sunt multe zone în care este închisă apa caldă. Numărul de zile fără serviciu să nu fie mai mare decât iarna trecută, care a fost, oricum, o iarnă blândă. Și numărul avariilor, având în vedere că sistemul nu este supus la stres, să nu crească. Din 3000 de kilometri, s-au reparat 65, dar, poate, undeva, în restul – nu fac socoteala, că se sperie ascultătorii, undeva, în restul de kilometri, s-ar putea să facă poc.

Și, dacă depinde de poziția, cu tot sistemul inelar, cu toată centrala nouă adusă în Titan și închiriată…

Băi, cum ai făcut 1169 de lei gigacaloria?! Pe mine asta mă uimește! Mă, da ce are?! Se vinde cu gramul?! E lănțișor la gât?! Ce e gigacaloria asta de 1000?! La 1000 de lei unitatea, ce produs e ăsta care costă 1000 de lei”, a declarat Mereuță pentru București FM.