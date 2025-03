Directorul CNAIR anunță că pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău-Chiribiș a autostrăzii Transilvania lucrările au ajuns la 5%

Directorul CNAIR Cristian Pistol prezintă imagini de pe şantierul secţiunii Suplacu de Barcău-Chiribiş a autostrăzii Transilvania, precizând că lucrările au început în data de 20 ianuarie 2025, iar progresul fizic a ajuns la 5%. Contractul, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 884,12 milioane lei fără TVA, iar constructorul are la dispoziţie18 luni pentru execuţia lucrărilor pe această secţiune, care are o lungime de 26,35 km, transmite News.ro.

”Imagini de pe şantierul secţiunii Suplacu de Barcău-Chiribiş a autostrăzii Transilvania (A3)! Antreprenorul român (Construcţii Erbaşu) este bine mobilizat în şantier cu 313 muncitori şi 202 utilaje”, scrie şeful CNAIR.



Constructorul execută lucrări la: deblee, podeţe, consolidări, armare şi cofrare fundaţii, elevaţii şi suprastructură.

”Lucrările au început în data de 20 ianuarie 2025, iar progresul fizic a ajuns la 5%”, menţionează Pistol.

Contractul, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 884,12 milioane lei, fără TVA.

Constructorul are la dispoziţie 18 luni pentru execuţia lucrărilor pe această secţiune cu o lungime de 26,35 km.