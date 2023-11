Directorul Aeroportului Brașov, revocat din funcție după ce a plecat Dan Air și s-a descoperit o datorie de peste 3,6 milioane de lei către Romatsa / UPDATE: Directorul demis îl acuză pe președintele CA că ocupă ilegal funcția

Update Ora 15.00: Directorul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, Alexandru Anghel, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că nu există nicio Hotărâre a Consiliului de Administraţie privind revocarea sa din funcţie şi a subliniat că toate Hotărârile CA-ului sunt susceptibile de a fi lovite de nulitate deoarece preşedintele acestuia, Daniel Micu, ar ocupa funcţia în mod ilegal, relatează Agerpres.

„Nu există nicio hotărâre de CA de revocare a mea din funcţie. Pe ordinea de zi (a şedinţei de joi – n.r.) nu a existat acest subiect – din punct de vedere legal, nu se poate aproba decât ce este pe ordinea de zi. În al doilea rând, (…) analizând contractul meu de mandat, am văzut că în poziţia de membru al CA nu ai voie să faci parte din întreprinderi care au relaţii comerciale cu aeroportul. În caz contrar, mandatul se anulează. Semnalez că domnul Micu, fiind angajat la Romatsa, noi având facturi de la la Romatsa, adică relaţii comerciale cu aceasta, nu ar mai fi trebuit să fie coleg cu noi de vreo jumătate de an, practic din momentul în care s-a aprobat bugetul regiei cu bani care erau destinaţi Romatsa. Eu nu am calitatea de a stabili acest lucru, mă adresez celor în drept, să stabilească, să ia măsurile care se impun”, a afirmat Alexandru Anghel, precizând că va trimite o adresă Consiliului Judeţean Braşov în care va cere clarificarea acestei chestiuni.

Conform lui Anghel, în cazul în care se dovedeşte că Daniel Micu se află ilegal în funcţie, toate hotărârile CA ar fi lovite de nulitate.

„Eu am mai ridicat problema în CA (…) şi domnul Micu a spus că nu este niciuna. (…) El este preşedintele CA şi semnează toate hotărârile, iar acestea pot fi lovite de nulitate, deci problema trebuie rezolvată de urgenţă”, a mai spus Alexandru Anghel.

Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav a decis, joi, demararea în instanţă a acţiunii în răspundere împotriva directorului general, Alexandru Anghel, în urma analizării respectării atribuţiilor de către acesta, a transmis instituţia, vineri, printr-un comunicat de presă.

Conform articolului 7 alin. 5 din contractul de mandat al directorului general, în cazul în care Consiliul de Administraţie decide pornirea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat mandatarul (directorul general – n.r.) cu privire la acest aspect, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii CA al Aeroportului au precizat că vor stabili săptămâna viitoare ce atribuţii va avea directorul general în perioada celor 30 de zile.

Știrea inițială: Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav a rămas oficial fără director după ce Alexandru Anghel a confirmat pentru Radio România Brașov FM că a fost revocat din funcție, relatează Agenția de presă Rador.

În cursul zilei de miercuri a fost făcută publică informația conform căreia Aeroportul din Brașov are datorii de peste 3,6 milioane de lei către ROMATSA, iar acesta ar fi fost motivul pentru care a fost cerută demiterea directorului încă de săptămâna trecută.

De asemenea, situația aeroportului Brașov a devenit una delicată și după ce compania aeriană Dan Air a anunțat că sistează zborurile de pe pista de la poalele Tâmpei.

Compania a operat, joi, ultima cursă de pe Aeroportul Internațional Brașov- Ghimbav, iar începând de vineri aeronavele companiei vor zbura de pe aeroportul din Bacău.

Reprezentanții companiei au luat această decizie din cauza orarului aeroportului din Brașov.

CEO-ul DanAir, Matt Ian David ne-a spus pe cine vede el vinovat pentru această situație.

„A fost un sport plin de emoții. Am stat și cu pasagerii în spate. Cu toții ne-au rugat să revenim la Brașov și speră că o vom face. Evident, toată lumea avea nemulțumirea că Dan Air pleacă de la Brașov. La fel cum am mai spus, problemele nu s-au rezolvat nici după cinci luni de zile. ROMATSA rămâne în continuare principalul vinovat al acestui eșec al Aeroportului Brașov. La fel cum am mai spus, când condițiile vor permite, vom reveni la Brașov. Negreșit, primul nostru oraș de unde am operat va rămâne mereu orașul nostru de suflet. Condiția pentru a reveni este deschiderea aeroportului 24de ore din 24 de ore”, susține oficialul Dan Air.

Miercuri, președintele CJ Brașov, Șerban Todorică a declarat că cel mai devreme în 2025 programul AIBG va putea ajunge să fie non stop.