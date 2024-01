Diferenţe mari între veniturile medicilor de familie, de la 2.000 la 8.000 lei pe lună / Medic din Arad: În zonele rurale sunt medici care au doar câteva sute de pacienţi pe liste, în oraș există medici care au peste 2.000 de pacienţi

Veniturile nete lunare ale medicilor de familie din judeţul Arad diferă foarte mult între mediul rural şi mediul urban, pornind de la aproximativ 2.000 de lei la sate şi ajungând la 7.000 – 8.000 de lei în cazul medicilor din oraşe care au peste 2.000 de pacienţi înscrişi, transmite Agerpres.

Preşedintele filialei Arad a Asociaţiei Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală, Adrian Dărăbanţiu, a declarat joi, pentru Agerpres, că orice scădere a veniturilor îi va aduce pe unii medici în situaţia de a nu mai putea profesa.

El a explicat că în judeţ sunt aproximativ 250 de medici de familie, la o populaţie de 410.143 de locuitori, conform ultimului recensământ, ceea ce înseamnă o medie de 1.600 de pacienţi la fiecare medic de familie.

Conform lui Dărăbanţiu, în timp ce în zonele rurale sunt medici care au doar câteva sute de pacienţi pe liste, în municipiul Arad există medici care au peste 2.000 de pacienţi.

„Eu personal am peste 2.000 de pacienţi, dar ştiu o doamnă doctor care are aproximativ 3.000 de pacienţi înscrişi pe listă. Veniturile nete, adică ce câştigă efectiv în mână un medic de familie, sunt foarte mici şi pleacă de la aproximativ 2.000 de lei şi ajung la cel mult 7.000 – 8.000 de lei. Eu rămân în mână cu mai puţin de 5.000 de lei pe lună, la 2.000 de pacienţi pe care îi am, iar asta pot demonstra în orice clipă cu documente. La nivel naţional, există puţine excepţii de venituri nete mult mai mari, dar e vorba de zone izolate, unde se acordă sporuri. De exemplu, în Delta Dunării se acordă un spor de 200%”, a declarat reprezentantul medicilor de familie din judeţ.

Dărăbanţiu a mai spus că cea mai mare parte a banilor încasaţi de cabinete pleacă către facturi.

„Plătim asistenta sau angajaţii, după caz, curăţenia, utilităţile şi avem numeroase alte facturi. Până şi formularele pe care le luăm de la Casa de Asigurări de Sănătate sunt plătite de noi, asta pentru că în secolul XXI încă nu se aplică digitalizarea şi mai depindem de imprimanta matriceală nelipsită din birou”, a mai declarat medicul Adrian Dărăbanţiu.

Aproximativ 200 de medici de familie şi din ambulatoriile de specialitate au protestat, miercuri, pichetând timp de două ore Prefectura Arad. Ei au acuzat că veniturile ar urma să le scadă din acest an.

„Avem două mari nemulţumiri: nemulţumirea care ne afectează actul medical – şi acest lucru duce la prejudicii inclusiv pentru pacienţi, adică ne limitează, ne obligă, ne controlează – şi în al doilea rând aspectul financiar. Este inadmisibil, în condiţiile în care în România avem inflaţie, în condiţiile în care bugetul Sănătăţii a crescut, veniturile să fie scăzute cu peste 30% atât la medicii de familie cât şi la ambulatoriul de specialitate”, declarase la protest Adrian Dărăbanţiu.

Medicii s-au plâns de cheltuielile mari pe care le au în cabinete şi au atras atenţia că inflaţia deja i-a afectat în ultimul an.

„Toată lumea confundă venitul cabinetului cu venitul medicului. Din venitul cabinetului se plăteşte absolut tot, nici nu pot să spun câte avem de plătit, angajaţi, asistente…”, a spus un medic prezent la protest.

O delegaţie a protestatarilor a înmânat Prefecturii o „scrisoare de protest”, cerând ca aceasta să fie transmită mai departe Guvernului.