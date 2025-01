Didier Deschamps nu va mai fi selecționer al Franței după CM 2026, anunță L’Equipe

Aventura lui Didier Deschamps pe banca tehnică a naționalei Franței se va opri după Campionatul Mondial din 2026, anunță L’Equipe și Le Figaro. În vârstă de 56 de ani, fostul internațional francez își va anunța miercuri plecarea din funcția de selecționer al „Cocoșilor Galici”.

Deschamps a sosit la naționala Franței în 2012, atunci când l-a înlocuit pe Laurent Blanc.

La finalul Campionatului Mondial din 2026 (găzduit de SUA, Mexic și Canada), Deschamps va părăsi postul de selecționer după un mandat care s-a întins pe durata a 14 ani.

În perioada în care a fost selecționer al Franței, Deschamps a cucerit titlul mondial în 2018 (în Rusia), Liga Națiunilor în 2021 și a disputat două finale: Euro 2016 (învins de Portugalia chiar pe Stade de France) și CM 2022 (învins de Argentina în Qatar).

A condus Franța în 165 de partide, obținând 106 victorii.

Până la plecarea anunțată de sursele citate, Didier Deschamps mai are două competiții importante: Liga Națiunilor din 2025 și Mondialul din 2026.

Presa din Hexagon vorbește despre faptul că plecarea lui Deschamps va reprezenta revenirea lui Zinedine Zidane în fotbal.

Din 2021 (după despărțirea de Real Madrid), cel supranumit „Zizou” nu a mai antrenat vreo echipă, iar acum pare momentul ideal pentru o revenire pe banca tehnică.

