Dezinformări privind conflictul Israel-Hamas/ „Evreii au provocat inundațiile din România”

Inundațiile din estul României au fost provocate de evrei, pentru a se putea stabili în regiune, în locul românilor, potrivit conspiraționiștilor locali, scrie Veridica.ro.

ȘTIRE: „Astăzi, în Galați! Asta după ce au trecut pe acolo slugile jidanilor – Simion cu Ciolacu pentru a pune planul la cale, după ce s-au asigurat de distrugeri! Ați văzut și la Bacău evreii în aeroport zilele trecute, exact după inundații!

Au produs inundațiile în zonele cheie pentru a depopula regiunile cu români ca să aducă evreii, cu noile lor construcții în loc! Iar bieților români le „reconstruiesc” casele în alte locuri, pe câmp! Vedeți ce „grijulii” și săritori sunt patrioții voștri? „Planul Simion” funcționează!”

NARAȚIUNI: 1. Oculta evreiască a provocat inundațiile din estul României. 2. Există un plan ocult ce presupune popularea României cu imigranți evrei, care să înlocuiască locuitorii anumitor regiuni. 3. În timp ce românii sinistrați de catastrofa naturală sufereau, evreii sărbătoreau la Galați.

DE CE SUNT FALSE NARAȚIUNILE: Anul 2024 a fost unul marcat de inundații severe pe întreg continentul european, încă din primăvară, când, din cauza topirii mult mai rapide decât în alți ani a zăpezilor, apele fluviului Ural s-au revărsat, afectând puternic Rusia și Kazahstanul, la mijlocul lunii aprilie. În timpul dezastrului, autoritățile rusești avertizau că nivelul apei crescuse, în unele zone, mai rapid decât oricând în ultima sută de ani, iar în Kazahstan, președintele Qasym-Jomart Toqaev declara că inundațiile reprezentau cel mai mare dezastru natural din țară în ultimii 80 de ani, ca amploare şi impact. La sfârșitul lunii mai, inundațiile extreme au lovit nordul Italiei, în catastrofa climatică pierzându-și viața și trei cetățeni români, dar furtunile şi inundaţiile s-au manifestat și în Balcanii de Vest, provocând haos și pagube materiale imense în Serbia, Bosnia, și Croația.

