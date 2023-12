Dezastru în pădurile din Ilfov: sute de arbori tăiați, descoperiți în minivacanța de 1 Decembrie

Sute de arbori sănătoși au fost tăiați şi depozitați la marginea potecilor din pădurile din Ilfov. Defrișările au loc în contextul în care, după ce a fost votată în unanimitate de Senat, legea pentru protejarea pădurilor de lângă București s-a blocat la Camera Deputaţilor, scrie Buletin de București.

“N-am crezut ca e chiar in halul asta. Tocmai încercam sa trec peste măcelul stejarilor de peste 120 de ani si ce găsisem zilele trecute și azi m-am deprimat și mai tare. Am intrat și mai adânc în pădure și pe lângă drumurile întregi cu arborii tăiați postate zilele trecute și stejari seculari tăiați pentru lemn de foc, am mai găsit și drumurile astea kilometrice pline de arbori doborâți. Cam așa arată/arăta o pădure încadrată la rol social și de protecție păstrată pentru București și împrejurimi”, spune Daniel Sărdan, fondator al Grupului de inițiativă „Salvați Codrii Vlăsiei” și ambasador al proiectului „Centura Verde”, într-o postare din 2 decembrie.

