Despre reziliență sau cum să faci un salt înainte în loc să cazi, atunci când treci printr-o experiență dureroasă/ Ghid pe vârste/ Ce experiențe din copilărie dezvoltă reziliența

De la copii mici care se cațără în copaci la pensionari care se mențin activi, experții împărtășesc pentru The Guardian sfaturi pentru a face față mai bine provocărilor de-a lungul vieții.

Cuvântul „reziliență” este greu de definit, dar nu este vorba despre „a reveni”, spune Dr. Nihara Krause, psiholog clinician consultant și fondator al organizației caritabile pentru sănătatea mintală a adolescenților stem4. „Este vorba despre a face un salt înainte, de a găsi cum ai putea progresa pe baza dezvoltării de noi instrumente și abilități”.

Și nu este vorba doar de ceva ce trebuie perfecționat în tinerețe, ci de o căutare pe tot parcursul vieții, spune Dr. Julie Smith, psiholog clinician și autoare a cărții Why Has Nobody Told Me This Before?„: „Reziliența este ceva la care lucrăm tot timpul – atunci când oamenii se lovesc de un anumit eveniment de viață care se dovedește a fi mai solicitant decât pot face față strategiile lor actuale de adaptare, învățăm noi modalități de adaptare, pentru a consolida această reziliență.”

Iată, așadar, un ghid pentru toate etapele vieții:

Copilărie



Joaca ușor riscantă dezvoltă rezistența în cazul copiiilor mici, spune Ellen Sandseter, profesor la Colegiul de Educație timpurie al Universității Queen Maud din Norvegia. Copiii caută experiențe îndrăznețe, cum ar fi cățăratul în copaci sau alergatul pe dealuri, deoarece, spune ea, „atunci când reușesc, le oferă un sentiment intens de mândrie care le dă curaj și încredere în sine, ceea ce este important pentru reziliență”.

În grădinițele norvegiene, copiii se pot cățăra în copaci oricât de mult doresc – „atâta timp cât pot urca și coborî singuri”, spune Sandseter. „Nu este vorba de vârstă, ci de competență, așa că, dacă un copil îi cere unui profesor să îl ridice, acesta ar spune nu.” Dacă arată precar, dacă îi strigi să coboare înseamnă că preiei gestionarea riscurilor, astfel încât să nu învețe să o facă singuri.

Dacă intră în panică, convingeți-i să coboare: „Spuneți-le: „Coboară puțin piciorul și vei simți o creangă, este sigură, așa că poți sta pe ea”. Supraveghezi copilul să coboare singur, așa că învață”.

Petreceți timp observându-vă copilul. „Sunt diverși – aveți copii căutători de senzații și copii mai precauți, dar toți caută riscul. Învățați despre competențele și personalitatea copilului dumneavoastră și găsiți provocări și senzații tari care se încadrează în raza lor de acțiune”, spune Sandseter. „Dacă ideea cățăratului într-un copac este descurajantă, găsiți o altă modalitate de a vă juca cu înălțimile, cum ar fi săritul de pe un buștean, o stâncă sau o movilă.”

Certurile îi ajută să dezvolte aspecte ale rezilienței sociale, cum ar fi negocierea. Sandseter descrie punerea în aplicare a unei reguli într-o grădiniță canadiană, unde personalul trebuia să aștepte 17 secunde pentru a interveni, chiar și în situații de conflict: „De obicei, înainte ca acest timp să se scurgă, copiii au rezolvat problema”. Dar adaugă: „Bineînțeles, dacă încep să se se bată s-ar putea să fie nevoie să interveniți”.

Dați-le și voi frâu liber. „Preșcolarii norvegieni explorează o zonă fără supraveghere constantă, așa că trebuie să-și asume responsabilitatea”, spune Sandseter.

Este un concept cunoscut sub numele de „garduri invizibile”, în care copilului i se indică limitele unei zone pe care o poate explora, dar nu există o barieră fizică. „Cercetările arată că încurajarea copiilor de a fi independenți în acest fel dezvoltă reziliența și are un impact asupra nivelului de anxietate”, spune Sandseter.

Adolescență

„Învățarea strategiilor de adaptare este dificilă în adolescență, deoarece se întâmplă atât de multe lucruri din punct de vedere fizic și emoțional”, spune Dr. Krause. Dar există modalități prin care părintele poate ajuta; sugerați-le că examenele sunt o măsură a performanței lor, dar nu reprezintă totul.

Fiți atenți la o neconcordanță între ceea ce spuneți și ceea ce dați ca model. „Părinții spun «Atâta timp cât faci tot ce poți», dar apoi se arată dezamăgiți sau se compară negativ cu un frate sau o soră”, spune Krause.

Ajutați-i practic pe adolescenți explicându-le gestionarea timpului, dar, cel mai important, ajutați-i să facă față eșecului perceput. „Încurajați ideea că, dacă nu au reușit să facă ceva, adăugați cuvintele «încă», spune Krause. Apoi, rezolvați problemele împreună cu ei; ce ar fi putut face diferit? Ajutați-i să își dea seama că există strategii pentru a depăși eșecurile.

În ceea ce privește reziliența digitală, încurajați-i să gândească critic și să identifice informațiile false și cele trunchiate. Imaginile de perfecțiune au un impact, spune Krause: „Un factor uriaș de reziliență este autocompătimirea și acceptarea de sine, dar acest lucru nu se întâmplă la adolescenți, deoarece o parte din identitatea adolescenților este să nu fie diferiți.” Krause sugerează să sărbătorim diferența și să încercăm „raportul periuței de dinți”: „Când se spală pe dinți dimineața, încurajați-i să se gândească la ceva pozitiv despre ei înșiși și la ceva pozitiv pe care urmează să îl facă. Când se spală pe dinți seara, treceți în revistă și gândiți-vă: «Sunt mulțumit că s-a întâmplat acel lucru bun» „.

Un factor important în dezvoltarea rezilienței este capacitatea de a înțelege emoțiile și de a le exprima și regla. „Creierul adolescenților este încă în curs de dezvoltare, așadar au emoții puternice”, spune Krause. „Ajutați-i să înțeleagă că este în regulă să fie răniți, dar că răspunsul nu înseamnă să îi provoace celuilalt același grad de durere. Ajutați-i să pună în cuvinte ceea ce simt și să motiveze de ce s-a întâmplat. Au nevoie de ajutor pentru a trece de la a crede că este sfârșitul lumii la a fi capabili să gândească altfel despre asta și să dezvolte un anumit sentiment de încredere.”

Tinerețe (tineri adulți)



Combateți reputația de „fulg de zăpadă” a Generației Z, spune medicul de familie și expertul în sănătate mintală a tinerilor, Dr. Dominque Thompson: „Este disprețuitoare și lipsită de compasiune.”

Pe lângă provocările evidente, cum ar fi pandemia, social media și schimbările climatice, Thompson citează un cult al perfecționismului: „În anii ’70, dacă mergeai la universitate, erai unul din șapte. Acum ești unul din doi. Tinerii simt că trebuie să obțină o notă maximă, să facă un masterat, să obțină un doctorat, să aibă stagii de practică extraordinare. Cea mai mare teamă a tinerilor este eșecul.”

Tinerii au crescut cu gândul că trebuie să vorbească despre sănătatea mintală, dar sunt adesea batjocoriți atunci când o fac.

Pentru a contracara perfecționismul, Thompson recomandă să încerci lucruri noi, fără să îți fie teamă să greșești: „Acesta este modul în care am evoluat ca oameni și cum ne dezvoltăm încrederea în noi înșine. Chiar dacă nu iese bine, poți să te gândești: «Bravo mie că am încercat”». „Nu trebuie să fie ceva elaborat, poate fi pur și simplu să încerci să mănânci într-un loc nou.”

Izolarea socială este un motiv de îngrijorare, spune Thompson: „Studenții din primul an de facultate nu merg la cursuri, ci doar se informează online – și la fel se întâmplă și la locul de muncă.” Munca la distanță înseamnă că tinerii adulți din ziua de azi nu au rețele de sprijin inerente.

„Ori de câte ori aveți ocazia, fiți acolo în persoană”, spune Thompson. Ea sugerează, de asemenea, să faceți voluntariat pentru a vă construi o rețea socială: „Fie că este vorba de a ajuta la o bancă de alimente, de a curăța căile navigabile locale sau de a-i învăța pe copii să citească.”

Tinerilor li s-a spus de mici să vorbească despre sănătatea mintală, dar sunt adesea batjocoriți atunci când o fac. „Sunt criticați pentru că «spun am anxietate» când nu au o definiție clinică a anxietății”, spune Thompson. „Acest lucru este inutil – noi, profesioniștii, ar trebui să îi îndrumăm și să îi sfătuim.”

În ceea ce privește reziliența în jurul eco-anxietății, Thompson sugerează că „luarea unor măsuri proactive în ceea ce privește ceea ce alegeți să mâncați, cum alegeți să călătoriți și unde alegeți să lucrați vă ajută să vă recâștigați un sentiment de autonomie”.

Vârsta mijlocie



În această perioadă de maximă responsabilitate, Smith spune că avem tendința de a ne îndrepta spre sentimentele noastre cu judecată: «Sunt copleșită, deci nu reușesc.» „Dar este mai util să ne îndreptăm spre sentimente cu curiozitate: „Mă simt resemnat, ce nevoie denotă asta? De o pauză? O redistribuire a responsabilităților?”.

Dacă aveți grijă de părinți bolnavi, Smith spune că a fi martor la deteriorarea lor poate fi extrem de dureros: „În loc să spuneți «trebuie să fiu mai robust», recunoașteți că vă simțiți trist pentru că este o situație tristă. Nu te lovi cu piciorul când ești la pământ”.

Nu există un singur glonț magic, ci o mulțime de mici schimbări.

Dieta, somnul și exercițiile fizice au un impact asupra rezilienței, la fel ca munca semnificativă și sentimentul de autonomie. „Dacă cineva se percepe ca o victimă care nu are cum să influențeze schimbarea, acest lucru îi va provoca mult mai multă suferință decât cineva care se uită unde se poate ajuta singur”, spune Smith.

Adesea, problemele noastre se învârt fie în jurul trăirii unor sentimente pe care nu ni le dorim (stres), fie în jurul dorinței de a redobândi sentimentele pozitive (libertate).

„Nu există un singur glonț magic, ci este vorba de a face o mulțime de mici schimbări. Reflectați asupra a care ar putea fi acestea, încercați-le, păstrați ceea ce funcționează, renunțați la ceea ce nu funcționează. Ar putea fi implicarea prietenilor, astfel încât să puteți lua pauze. O prietenă de-a mea a pus pe cineva să stea o oră cu tatăl ei în vârstă, care suferea de demență, dimineața, pentru ca ea să poată face exerciții fizice sau să se plimbe. Doar faptul de a avea acea oră pe zi a făcut o diferență uriașă.”

Atunci când treceți printr-o suferință, din nou, aveți grijă la așteptările dumneavoastră. „Oamenii simt adesea că «ar trebui» să fie bine o lună mai târziu, iar când nu este așa, se judecă pe ei înșiși”, spune Smith. „Acordă-ți timp protejat pentru a simți durerea și pentru a te simți conectat la acea persoană, poate vizitând un anumit loc sau petrecând ceva timp cu fotografii. Apoi depuneți un efort conștient pentru a reveni din nou în prezent.”

Dacă munca este nesatisfăcătoare, explorați acest lucru. „Riscul de sinucidere la bărbații de vârstă mijlocie este deosebit de ridicat dacă își pierd locul de muncă și apoi se simt inapți de muncă din cauza vârstei lor”, spune Smith. „Stați cu un terapeut, cu pix și hârtie sau cu un prieten de încredere și puneți lucrurile la punct. De cât timp simțiți acest lucru? De ce simțiți că aveți nevoie? Cum ai vrea să-ți petreci următorii cinci ani? Făcând ce?”.

Vârsta pensiei



Pensionarea poate fi descurajantă. „Faceți o listă cu ceea ce vă doriți mai mult și mai puțin și faceți planuri”, spune Dr. Lucy Pollock, geriatru al NHS și autor al cărții The Book About Getting Older.

Din punct de vedere fizic, pe lângă o dietă bună și un consum moderat de alcool, Pollock recomandă să vă treceți în revistă medicamentele. În ceea ce privește exercițiile fizice, ignorați imaginile lucioase cu bătrâne de 85 de ani purtând tricouri care fac șpagatul, spune Pollock. „Mergeți suficient de repede pentru a ieși din puf de patru ori pe săptămână”, spune ea, și faceți exerciții de susținere a greutății pentru a reduce riscul de fracturi.

Dacă vă confruntați cu o povară a îngrijirii, spune Pollock, aveți rude sau prieteni care v-ar putea ajuta? „Există o cafenea a memoriei unde soțul dvs. ar putea sta și discuta în timp ce dvs. vă coafați? Întrebați lucrătorii de legătură, grupurile religioase, în cabinetul medicului de familie – și continuați să întrebați.”

Perioadele de doliu devin regulate, dar durerea nu este mai puțin valabilă. „O pierdere este o pierdere. Nu trebuie să o minimalizăm”, spune Pollock, care îi încurajează pe oameni să vorbească: „Amintiți-vă de momentele frumoase, chiar dacă vă poate face să lăcrimați”.

Pierderea unui partener este deosebit de complexă. „Aveți voie să vă simțiți ușurat dacă suferința lor a luat sfârșit”, spune Pollock. Acordați timp pentru a vă adapta și continuați să vorbiți cu partenerul dumneavoastră. „Ați discutat toată viața voastră, de ce v-ați opri?”.

În cele din urmă, învățați ceva nou.