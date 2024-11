Deschiderea „Stagiunii Regale 2024” la Ateneul Român: Camerata Regală, violonista Sarah Nemțanu și dirijorul polonez Jacek Rogala

Camerata Regală, violonista Sarah Nemțanu și dirijorul polonez Jacek Rogala deschid Stagiunea Regală 2024 cu un concert extraordinar la Ateneul Român ce va aduce în fața publicului o selecție remarcabilă de lucrări din patrimoniul muzical european – duminică, 3 noiembrie 2024 la ora 19.00, scrie publicația ZilesiNopti.ro

Deschiderea celei de-a douăsprezecea Stagiuni Regale, un eveniment de tradiție în peisajul muzical bucureștean, se desfășoară sub egida Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025, un program bilateral menit să consolideze relațiile culturale dintre cele două țări și să promoveze schimburile artistice, arată publicația citată.

Concertul va fi o ocazie unică de a explora muzica poloneză prin prisma uverturii operei „Jadwiga, regina Poloniei” a compozitorului Karol Kurpiński – pentru prima dată programată în România de Camerata Regală pe 3 noiembrie, dar și de a redescoperi capodopere precum Concertul pentru vioară de Jean Sibelius în interpretarea excepționalei violoniste franceze de origine română Sarah Nemțanu, și bine-cunoscuta Simfonie a VI-a în fa major op.68 „Pastorala” de Ludwig van Beethoven.

Dirijorul polonez de renume internațional Jacek Rogala, realizat numeroase prime audiții și înregistrări pentru radio și coloane sonore ale unor filme recunoscute. În colaborare cu Orchestra Filarmonicii Świętokrzyska, a înregistrat un ciclu de patru CD-uri Album Polski, un CD intitulat We Are From Here cu muzica lui Włodek Pawlik și un CD intitulat Muzyka na otwarcie cu lucrări comandate de compozitori polonezi. Între anii 2007 și 2011, a dirijat premierele a cinci balete contemporane produse de Filarmonica Świętokrzyska și Teatrul de dans Kielce, inclusiv Zdarzyło się w Jeruzalem de Krzesimir Dębski și Pinokio, lucrare a renumitului compozitor polonez Mieczysław Weinberg.

