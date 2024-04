Deputatul PNL Adrian Cozma acuză Consiliul Județean Satu Mare că direcționează fonduri publice spre o fundație controlată de UDMR. Președintele Pataki Csaba: Totul e transparent și verificat, aplicăm strict legea, e un eveniment de tradiție

Deputatul PNL Adrian Cozma, candidat la președinția Consiliului Județean Satu Mare, acuză instituția condusă de președintele UDMR Pataki Csaba că ar fi direcționat sume de la bugetul județului spre o fundație înființată și condusă de lideri UDMR. În replică, șeful Consiliului Județean arată că e vorba despre un proiect de tradiție, Zilele Culturale Partium, finanțat anual indiferent de administrație, și că el nu are nici o legătură cu fundația.

E vorba despre trei proiecte finanțate din bani publici, în valoare totală de 150.000 de lei, dintre care cea mai mare finanțare este pentru Zilele Culturale Partium – 100.000 de lei.

”Fundația Identitas nu este altceva decât o mega-pușculiță financiară a UDMR, prin care liderii Gabor și Pataki se grăbesc să-și facă publicitate electorală cu bani publici”, a susținut Cozma într-un comunicat de presă. El a declarat că Fundația Identitas a fost fondată de unii membri UDMR Satu Mare și are sediul identic cu al UDMR Satu Mare, respectiv str. Mihai Viteazu nr. 10. Mai mult, susține Cozma, datele de contact ale președintelui UDMR Satu Mare, Pataki Csaba, inclusiv numerele de telefon, corespund cu cele ale Fundației Identitas.

”Cel puțin în ultimii 8 ani de când conduce UDMR Satu Mare, pe semnătura domnului Pataki Csaba au fost dirijate sute de mii de lei către Fundația Identitas, organizație pe care acesta o administrează, cel puțin parțial, în sediul propriului așa-zis partid. Fundația a fost creată de nimeni altul decât Varga Attila, judecător al Curții Constituționale”, a mai declarat Cozma.

În replică, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean, a declarat pentru G4Media că fundația are sediul într-o clădire în care mai funcționează și filiala UDMR, dar și alte organizații, toate plătind chirie către Primăria Satu Mare.

El a respins acuzațiile de conflict de interese: ”Eu nu am nici o calitate în fundație, am fost administrator acum 17 ani. Nu există conflict de interese, finanțările de la Consiliul Județean au fost verificate și răsverificate în fiecare an. E un eveniment iubit de sătmăreni, indiferent de naționalitate, totul e transparent și verificat, aplicăm strict legea, Curtea de Conturi a avut o singură observație, dar am câștigat în instanță”.

Pataki Csaba a respins și acuzațiile de politizare, spunând că evenimentul finanțat va avea loc în luna august, după alegerile locale. El a adăugat că lista programelor care au câștigat finanțări este provizorie și poate fi contestată.