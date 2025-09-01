G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Deputata Raisa Enache a demisionat din partidul extremist SOS și va activa…

diana sosoaca, sos romania, pace, parlament
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Deputata Raisa Enache a demisionat din partidul extremist SOS și va activa ca neafiliat

Articole1 Sep 0 comentarii

Deputata Raisa Enache şi-a anunţat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ea a transmis la conducerea Camerei Deputaţilor că începând cu data de 29 august şi-a depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România.

Raisa Enachi a fost aleasă deputat în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.