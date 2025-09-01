Deputata Raisa Enache a demisionat din partidul extremist SOS și va activa ca neafiliat
Deputata Raisa Enache şi-a anunţat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ea a transmis la conducerea Camerei Deputaţilor că începând cu data de 29 august şi-a depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România.
Raisa Enachi a fost aleasă deputat în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.