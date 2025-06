Delfinariul din Constanta se redeschide după finalizarea lucrărilor de modernizare a bazinelor. Spectacolele vor fi reluate de duminică, inclusiv cu delfini din Ucraina – FOTO

Delfinariul din Constanţa va fi redeschis după ce au fost încheiate lucrările de modernizare a bazinelor, a anunţat, sâmbătă, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi. El a menţionat că spectacolele vor fi reluate începând de duminică, inclusiv cu delfinii aduşi din Ucraina, transmite News.ro.

”Am considerat să facem o acţiune de deschidere, dar oficial va fi mâine, pe data de 15 iunie, se deschide sezonul şi mâine se vor deschide acţiunile cu delfinii. Astăzi am lăsat la liber intrarea în Microrezervaţie. Într-o perioadă de cinci luni de când am pus un nou director la conducerea Complexului Muzeal, nu a fost decât o muncă titanică şi din punctul meu de vedere nu facem decât să aducem lucrurile într-o normalitate. Consider că nu am făcut ceva extraordinar, dar să ştiţi că a fost de muncă, pentru că o perioadă lungă de timp au fost lăsate în paragină”, a declarat, sâmbătă, preşedintele CJ Constanţa, Florin Mitroi, într-o conferinţă de presă.

El a enumerat câteva dintre lucrările care au fost realizate în ultima perioadă la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii.

”În toată această perioadă nu s-a făcut decât să cărăm gunoaie, să tundem iarbă, să toaletăm copaci în exterior, să turnăm trotuare acolo unde a fost nevoie, iar în interior să renovăm toate bazinele existente”, a explicat Florin Mitroi.

El a menţionat că începând de duminică la spectacole vor fi prezenţi şi delfinii din Ucraina.

”Am pierdut doi delfini de-a lungul timpului şi am rămas cu un singur delfin, suntem obligaţi ca în această perioadă de vară să facem un contract cu ucrainenii. Am ajuns la o înţelegere, au câştigat licitaţia, semnăm contractul şi mâine vor începe spectacolul”, a subliniat preşedintele CJ Constanţa.

De asemenea, el a anunţat că intenţionează şi cumpărarea de noi delfini.

”Suntem în procedură nu de achiziţie, ci de a ne informa din toate ţările să vedem de unde putem să aducem delfini cât mai ieftini. Am găsit şi la 400.000 de euro un delfin”, a afirmat Florin Mitroi, care a adăugat că este vizată achiziţia a încă trei delfini.

Directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Gelu Dănuţ Dincă, a afirmat că ucrainenii vor veni în cadrul spectacolelor cu cei patru delfini pe care îi au.

”De mâine se pare că în urma procedurii de achiziţie de servicii specializate va participa şi partea ucraineană. Ei vor veni cu patru delfini în cadrul spectacolului. Va fi şi delfinul nostru care va participa la spectacol, deci sperăm să fie un spectacol foarte frumos”, a declarat Gelu Dănuţ Dincă.

Întrebat care este procentul din câştigurile obţinute în urma acestor spectacole care va ajunge la partea ucraineană, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa a răspuns: ”Nu este un procent, este o achiziţie, deci achiziţionăm nişte servicii. Noi sperăm ca prin această achiziţie veniturile Delfinariului să se păstreze sau să crească. Pentru aceasta a fost făcută această achiziţie. Nu suntem într-un contract de parteneriat, am făcut o achiziţie. Ei participă la spectacol pentru a fi mai atractiv”.

Gelu Dănuţ Dincă a precizat că valoarea pentru această achiziţie a serviciilor a fost de 1.900.000 de lei.

Preţul unui bilet pentru o reprezentaţie la Delfinariu este de 66 de lei pentru adulţi, iar în acest tarif intră şi vizita la Microrezervaţie. De asemenea, elevii sau studenţii plătesc 16 lei, în timp ce pentru copii până în 7 ani accesul este gratuit.