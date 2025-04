Delfinariul din Constanța rămâne închis până pe 20 aprilie / Instituția mai are un singur delfin / Control al DNA pe tema încasărilor din reprezentațiile celor 4 delfini aduși din Ucraina

Rămas cu un singur delfin după moartea subită a femelei Chen Chen, Delfinariul caută soluții pentru reluarea reprezentațiilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii au anunțat că secția Delfinariu intră în revizie tehnică, în perioada 12 – 20 aprilie, inclusiv.

Delfinariul a rămas cu un singur mamifer după moartea subită a femelei Chen Chen, anunțată pe 2 martie.

Pe lângă procedurile legale impuse în această situație, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Dănuț Dincă, a precizat atunci că sunt căutate soluții pentru sezonul estival, când Delfinariul devine una dintre cele mai vizitate atracții de pe litoral.

Cel mai probabil Delfinariul va continua colaborarea cu antrenorii și mamiferele din Ucraina, spunea el. Găzduiți la Delfinarul din Constanța după izbucnirea războiului din țara vecină, cei 4 delfini din Harkov au susținut reprezentații spectaculoase timp de un an alături de Ni Ni și Chen Chen. Dar pe termen lung, conducerea CMSN ia în calcul cumpărarea altor delfini, declara Dănuț Dincă.

Însă, până la cumpărarea altor mamifere, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că au loc negocieri, astfel încât cei 4 delfini din Ucraina să-și poată relua reprezentațiile.

Florin Mitroi a menționat că trebuie modificate condițiile din contractul inițial, care face, însă, obiectul unui raport al Curții de Conturi și al unui control al DNA, pe tema încasărilor din colaborarea cu ucrainenii.

Vestea bună este că lucrările la noul bazin de antrenament și relaxare pentru delfini sunt în grafic. Finanțat cu 17 milioane de lei de Consiliul Județean Constanța, proiectul are ca termen de finalizare toamna acestui an.

Reamintim, delfinii Chen Chen, Ni Ni și Pei Pei au fost aduși din China la Delfinariul din Constanța în anul 2010, însă 3 ani mai târziu, Pei Pei a murit. Anul trecut, pe 29 mai, la Delfinariu a fost sărbătorită împlinirea a 14 ani în care celelalte două mamifere, vedetele Delfinariului, au încântat și au smuls ropote de aplauze miilor de constănțeni și turiști cu reprezentațiile lor.

Anul trecut, Chen Chen a adus pe lume un pui de delfin. Botezat Baby, puiul s-a născut pe 8 martie, tatăl său fiind Vetterok, unul dintre delfinii aduși din Ucraina. Din păcate, la data de 22 iulie, reprezentanţii Delfinariului au anunţat că, în pofida evoluției favorabile, Baby a murit subit.