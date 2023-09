Declarațiile de avere ale lui Dumitru Buzatu: În 2010 avea un Smart, o casă și un apartament pe numele soției / Și-a donat o parte din bunuri către fiul său, anul trecut

Prima declarație de avere rămasă pe site-ul ANI, semnată de Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prins în flagrant primind mită de 1,2 milioane de lei, datează din anul 2010.

Avea atunci pe numele său doar terenuri agricole și extravilane. În 13 ani declarațiile au variat, însă aproape tot timpul a menționat că are puțini bani în cont. Anul trecut i-a donat o parte din bunuri fiului său.

2010

Dumitru Buzatu, atunci vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, scria în declarația de avere că deține 4 terenuri agricole de aproximativ 70 de mii de metri pătrați și alte două loturi de teren extravilan cu o suprafață de 30 de mii de metri pătrați.

Soția sa, Gabriela Crețu avea un apartament de 44 mp și o casă de 172 mp, dar și un autoturism Smar Four-Four.

Buzatu avea în cont 120 de mii de lei și părți sociale la două societăți: Racova SA și SC Consbit SRL. Dar și datorii: 20 de mii de euro la Raiffeisen, 34 de mii de lei la Banca Transilvania și 3.800 de lei la City Bank.

Anunța că are venituri din salarii de 48.431 de lei de la CJ Vaslui și 2.500 de lei de la DGASPC Vaslui, fiind membrui în comisiile de specialitate.

2011

7 terenuri, dintre care unul singur intravilan, în suprafață de 1.465 de mp, în municipiul Vaslui. Restul sunt terenuri agricole, 4 loturi în suprafață totală de peste 70 de mii de metri pătrați.

Scria în declarația de avere că are două apartamente de 44 și 67 mp și o casă de 172 mp, unde titular era soția sa, Gabriela Crețu.

Avea, de asemenea, un autoturism Smart Four-Four, fabricat în 2005, iar în conturi susținea că are 5000 de lei și 2.000 de euro. Avea însă datorii la bănci de aproximativ 40 de mii de euro, în patru credite cu scadență în 2012 și 2017.

În acea perioadă Buzatu era vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui și raporta un venit anual de 43.299 de lei, iar soția sa, Gabriela Crețu, era director în cadrul Senatului României, cu o leafă anuală de 48 de mii de lei.

2013

Doi ani mai târziu, Dumitru Buzatu avea aceleași imobile, case și terenuri, însă a schimbat Smart-ul cu un autoturism Lada, cu an de fabricație 2008. Avea în conturi peste 35 de mii de lei și mai avea un singur credit de returnat, de 20 de mii de euro.

Deținea 0,4% din societatea Racova SA și 50% din societatea Consbit SRL, cu valori ale părților sociale de 6.350 de euro, respectiv 100 de lei.

2015

În 2015, în declarația de avere mai apare în plus, un teren de 5.000 de metri pătrați, teren agricol.

De asemenea, mai apare în plus un spațiu de producție de 600 mp, construit de Dumitru Buzatu. Cumpără și o barcă de pescuit cu motor, cu an de fabricație 2010, iar în conturi susține că are 2.200 de euro și aproximativ 20 de mii de lei.

La capitolul venituri declară un salariu anual de 55.716 de lei de la Consiliul Județean Vaslui și 58.858 de lei, salariul soției de la Senat, ea fiind aleasă senator de Vaslui în urma alegerilor din 2012.

În plus, soții Buzatu informează că au obținut venituri din chirii, în valoare de 9.500 de lei și din arendă – 1.686 de lei.

2017

Doi ani mai târziu, Buzatu își menține proprietățile imobiliare, mai puțin un apartament pe care îl deținea în București. Un apartament de 78 de mp, cumpărat în 2011 și care era pe numele soției.

În garaj mai ajunge un autoturism: un Volkswagen fabricat în anul 2006. Anunță că și-a vândut părțile sociale de la societatea Consbit SRL Vaslui cu 60.000 de lei. În bănci susține că are 60 de mii de lei.

La capitolul venituri, Buzatu anunță venit de 61.284 de lei de la Consiliul Județean și venituri din chirii de 10 mii de lei și alți 1.837 de lei pentru arendă. Din declarația de avere dispar proprietățile deținute de Gabriela Crețu, de care a divorțat între timp.

2020

În acest an apar cinci terenuri achiziționate în anul 2018. Toate sunt în localitatea Zapodeni, județul Vaslui, în total fiind vorba de peste 30 de mii de metri pătrați. În aceeași localitate apar trei spații comerciale, două construite în 2018, iar unul în 2019.

Se înmulțesc și autovehiculele. Apare în declarația de avere o rulotă Buerstner, fabricată în 1984. În conturi susține că are aproximativ 50 de mii de lei.

La capitolul venituri anunță doar salariul de președinte al Consiliului Județean Sibiu, în valoare de 150.048 de lei, și 7.200 de lei, chirie de la societatea Consbit SRL.

2022

În 2022, Buzatu informează în plus față de declarația de avere precedentă că a cumpărat un autoturism Mercedes Benz fabricat în 1979. În conturi susține că are aproximativ 5.000 de lei. Menționează însă că a făcut un împrumut de la un IFN în valoare de 205 mii de lei.

La capitolul venituri, menționează că a primit 164 de mii de la Consiliul Județean, 12.000 de lei din chirie și 78 de mii din pensie.

2023

În declarația de avere din acest an anunță că a donat către fiul său o casă de locuit, un teren intravilan și unul agricol. Spune că are în conturi peste 110 mii de lei, iar la capitolul venituri precizează că a primit de la CJ Vaslui 164 de mii de lei, 1.000 de lei chirie, 95 de mii de lei pensie și alți 73 de mii de lei, pensie specială de la Parlamentul României.

În ultima declarație apar astfel 9 terenuri, două intravilane, 4 agricole, două forestiere și unul extravilan.

La capitolul clădiri susține că nu deține decât spații comerciale sau de producție, toate în localitatea Zapodeni, județul Vaslui. A scris, de asemenea, că are un autoturism Lada, fabricat în 2008, o șalupă, o rulotă și un autoturism Mercedes Benz, fabricat în 1979.