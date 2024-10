Decizie istorică: Wimbledon renunță la arbitrii de linie după 147 de ani de tradiție

Organizatorii de la Wimbledon au luat o decizie istorică: vor renunța la arbitrii de linie începând cu ediția din 2025 a Grand Slam-ului londonez.

Decizia este anunțată în premieră de jurnaliștii de la The Times.

Cei aproximativ 300 de arbitri de linie vor fi înlocuiți de un sistem electronic, iar măsura va fi aplicată pe toate cele 18 terenuri pe care se vor disputa partidele de la Wimbledon 2025.

Imaginea bărbaților și a femeilor care stăteau la linie și dictau dacă mingile sunt sau nu în teren va deveni istorie.

ELC (sistemul electronic automat) îi va înlocui pe cei care oficiau la linie în complexul londonez.

Sistemul Hawk-Eye a fost testat serios în circuitul de tenis, iar pentru prima dată a fost folosit la nivel de Grand Slam-uri la US Open 2020, în timpul pandemiei de Covid-19, transmite sursa citată.

După perioade lungi în care a refuzat să implementeze acest sistem electronic, organizatorii de la Wimbledon au ajuns la concluzia că tehnologia se descurcă mai bine decât omul.

Sursa menționată mai precizează că organizatorii turneului major vor putea economisi și o anumită sumă de bani după ce au renunțat la arbitrii de linie.

Rămâne de văzut cum va fi afectat de această decizie contractul pe care Wimbledon îl are cu producătorul de îmbrăcăminte Ralph Lauren, marca americană furnizând echipamentul pentru arbitri.

Turneul major care se dispută pe iarba de la All England Club a adoptat reluările oficiale de tip Hawk-Eye (câte trei pentru fiecare jucător) începând cu ediția din 2007, dar a menținut și arbitrii de linie.

De asemenea, nici la Australian Open și US Open nu mai există factorul uman în arbitraj, desigur cu excepția arbitrului de scaun. Singurul care încă menține vechiul sistem de arbitraj este Roland Garros, competiție care se dispută pe zgură și unde urma lăsată de minge poate fi văzută mult mai ușor de către arbitrul de linie.

Line judges are no more at Wimbledon ❌ pic.twitter.com/SKlOhro7EV

— BBC Sport (@BBCSport) October 9, 2024