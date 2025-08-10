De la orașe costiere confortabile la escapade la țară: șapte recomandări ale revistei Vogue pentru călătoriile de toamnă

Frunzișul de culoarea chihlimbarului, podgoriile șerpuite pregătite pentru recoltare, o ușoară răcoare în aer care se pretează perfect pentru o zi lungă de vizitare a obiectivelor turistice (făcută și mai perfectă când se termină cu un bol confortabil de risotto) — toamna poate fi de fapt sezonul perfect pentru călătorii, scrie revista Vogue. Fie că doriți să rezervați o escapadă la țară sau să vă orientați către un itinerariu urban încărcat, cele mai bune locuri de vizitat toamna nu pot fi incluse într-o listă universal valabilă. Nici recomandările noastre nu sunt: am inclus destinații îndepărtate și apropiate, cu o mulțime de opțiuni de cazare care se potrivesc unei game variate de stiluri de călătorie.

Iubitorii de natură vor găsi multe lucruri cu care să se ocupe în întinsele Highlands scoțiene sau în drumețiile de pe malul lacurilor din nordul statului New York. Totuși, dacă ideea dvs. de natură se înclină mai mult spre pahare de Merlot învârtite printre rânduri nesfârșite de struguri, o călătorie la Bordeaux sau în Toscana ar putea fi mai pe gustul dvs. Pentru o doză de farmec urban, mergeți la Kyoto pentru a vă bucura de arhitectura istorică și piețele pline de viață. Și dacă încă nu sunteți sigur, ei bine, știți ce se spune despre Paris.

Nordul statului New York

De la Valea Hudson până la Munții Catskill și Lacurile Finger din nord, există atât de multe de explorat în această regiune încât s-ar putea să fie nevoie să programați mai multe excursii de weekend. (Iată o mică vioară.) Coțofenele designului pot crea un itinerariu întreg bazat doar pe antichități; de la piețe de vechituri la magazine independente, nu veți duce lipsă de comori unice cu care să vă umpleți casa. Preferați ceva mai în aer liber? Munții Catskill și Adirondack sunt locuri ideale pentru drumeții, cu priveliști panoramice.

Toscana

Dealurile line, presărate cu copaci, din peisajul rural toscan devin și mai fermecătoare odată cu apariția unei spălări aurii în toamnă. Este sezonul vendemmiei (recoltarea strugurilor), așa că planificați în consecință și rezervați câteva tururi vinicole de după-amiază pentru a întrerupe zilele leneșe petrecute plimbându-vă prin orașe medievale precum Lucca și San Gimignano. Și dacă sunteți în căutarea unor mâncăruri consistente de toamnă, un curs de gătit local unde puteți învăța să rulați pici de la zero este întotdeauna o idee bună.

Maine

Acest stat de coastă nu este doar un loc popular vara; În septembrie, există trasee pentru drumeții și poteci pitorești pe care să le parcurgi cu bicicleta. Împachetează-ți puloverele pentru plimbări răcoroase pe plajă și cules merelor dacă stai mai în interior. Pentru un sejur în oraș cu o atmosferă de oraș mic, Portland oferă o mulțime de lucruri de făcut pe tot parcursul anului.

Highlands Scoția

Oficial, prima sâmbătă din septembrie este data Întâlnirii Braemar (jocurile anuale Highland ale căror origini datează de 900 de ani) – deși nu ai nevoie de o scuză pentru a vizita Highlands Scoția în această perioadă a anului. Culorile sunt la apogeu, turiștii scad odată cu scăderea temperaturilor, iar peisajul accidentat este ideal pentru iubitorul de activități în aer liber care dorește o ultimă aventură înainte de frigul iernii.

Kyoto

Uită de verdele închis și portocaliul ars – în Kyoto, frunzișul de toamnă este roșu stacojiu. Vei găsi acești copaci în fiecare templu și grădină din acest oraș japonez fermecător, deși poți face și o plimbare cu barca de-a lungul râului Hozugawa pentru un punct de belvedere diferit. Încălzește-te cu o ceremonie a ceaiului; există nenumărate ceremonii comune și private pe care le poți rezerva în oraș.

Saint-Émilion

Unul dintre cele mai importante orașe viticole din sud-vestul Franței, Saint-Émilion este de fapt cel mai bine vizitat toamna. Atunci cramele, în mare parte deținute de familii, își încep recolta, iar schimbarea frunzelor oferă un fundal pitoresc și atrăgător. Rămâneți în satul medieval pentru a vă plimba pe străzile pietruite și a lua masa la unul dintre restaurantele cu stele Michelin ale orașului. Pentru ceva mai activ, puteți programa, de asemenea, tururi cu bicicleta în jurul podgoriilor și vă puteți bucura de culorile autumnale de aproape.

Paris

Poate că nu există niciodată un moment nepotrivit pentru a vizita Parisul, dar este deosebit de frumos toamna, când portocalii se conturează pe fundalul clădirilor haussmanniene de culoare crem, iar mulțimile de turiști s-au rărit (cel puțin puțin). Natura evolutivă a orașului îl face ușor de redescoperit cu fiecare vizită, chiar dacă ați fost de un milion de ori: După o zi petrecută intrând și ieșind din muzee, relaxați-vă într-unul dintre nesfârșitele restaurante noi ale capitalei franceze. (Un favorit recent este Rojo, un mic bar elegant cu tapas și vinuri în a treia stradă.)

Foto: Regiunea Chianti, Toscana, Christian Delbert | Dreamstime.com