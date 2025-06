De la Chanel la șosete Adidas: cum a devenit Vietnamul epicentrul contrafacerilor

Chanel, Louis Vuitton, Gucci… Tran Le Chi adoră moda, însă ofensiva autorităților vamale din Statele Unite i-a dat peste cap garderoba, plină de falsuri fabricate în Vietnam, țara prinsă acum în vizorul Washingtonului, relatează Fashion United.

„Hainele mă ajută să fiu în pas cu moda”, spune Tran Le Chi, o femeie de 53 de ani din Hanoi care trăiește din vânzarea ilegală de bilete de loterie. „Ce-mi pasă mie dacă e falsă sau nu?”, întreabă retoric. Chi recunoaște deschis că poartă imitații, care nu au costat niciodată mai mult de un milion de dong (aproximativ 40 de dolari). „Produsele originale nu sunt pentru oameni ca noi”, afirmă ea.

Vietnamul a devenit una dintre cele mai mari platforme de producție de îmbrăcăminte și încălțăminte din lume, atrăgând branduri internaționale datorită forței de muncă ieftine și abundente. Dar țara este și un focar global de contrafaceri – o realitate care nu a scăpat atenției celui mai mare client al său, Statele Unite, care se declară din ce în ce mai îngrijorate de invazia de produse false pe piața americană.

Problema a devenit un punct central în negocierile comerciale dintre Hanoi și Washington, americanii amenințând cu o taxă vamală de 46% pentru produsele importate din Vietnam, în cadrul unei politici protecționiste menite să reechilibreze balanța comercială.

În paralel, autoritățile vietnameze au declanșat o campanie de combatere a contrafacerilor, programată să dureze până la mijlocul lunii august. Printre măsurile luate s-a numărat închiderea mai multor puncte de vânzare din Hanoi și Ho Chi Minh City.

Hoa, o vânzătoare din Cartierul Vechi al capitalei, care comercializa articole false de la Nike, Lacoste sau North Face, povestește – sub protecția anonimatului – cum și-a închis magazinul de frica raziilor. „Clienții mei știu ce cumpără”, spune ea. „Nu am păcălit pe nimeni.” Produsele provin din China, dar erau etichetate „made in Vietnam” pentru a părea autentice.

Printre țintele autorităților s-a numărat și centrul comercial Saigon Square, situat în inima districtului turistic din Ho Chi Minh City, desemnat de autoritățile americane drept una dintre cele mai importante piețe fizice de contrafaceri la nivel mondial. Un raport al Biroului Reprezentantului pentru Comerț al SUA din 2024 menționa că „pedepsele slabe nu au un efect descurajator” și că produsele false „rămân larg răspândite”.

Doar în primele cinci luni ale anului, autoritățile au confiscat aproximativ 1.000 de ceasuri Rolex contrafăcute în acest mall, situat chiar vizavi de modernul complex american Saigon Centre.

În total, între ianuarie și mai, în Vietnam au fost confiscate peste 7.000 de produse contrafăcute, în valoare estimată la 8 milioane de dolari, potrivit unei declarații oficiale din iunie. În jur de 53 de cazuri au fost transmise poliției pentru anchetă.

În Hanoi, polițiștii au descoperit peste 25.000 de boxe contrafăcute marca britanică Marshall, ceasuri smart și aspiratoare „japoneze” false. La sfârșitul lunii mai, un bărbat a fost arestat pentru că vindea peste 200.000 de perechi de șosete cu logo-urile Adidas, Nike și Uniqlo – la prețul de sub 20 de cenți perechea.

Într-un alt caz, autoritățile au arestat un individ care achiziționase șase tone de dulciuri din China, pe care le reambala cu etichete false, ca și cum ar proveni din Japonia sau Coreea de Sud.

Vietnamul a promis că va înăspri controalele privind originea mărfurilor exportate. Washingtonul acuză de mult timp autoritățile vietnameze de lipsă de vigilență în fața fraudei de reexport: produse chinezești, supuse unor taxe vamale mai mari, ajung în SUA trecând prin Vietnam sub alte etichete.

„Această represiune face parte din strategia Vietnamului de a calma SUA”, susține cercetătorul Nguyen Khac Giang, stabilit în Singapore.

Între timp, Hoa își exprimă dezamăgirea: „Am vândut astfel de haine timp de un deceniu fără probleme. Acum ne vânează și nu știu cum voi merge mai departe.”