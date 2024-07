De ce nuca de cocos a devenit un simbol de susţinere pentru Kamala Harris şi ce înseamnă că e „brat”

Pe reţelele sociale, emoji-urile cu nucă de cocos şi cocotier înfloresc printre susţinătorii democratei Kamala Harris. Este o referire la un discurs mai vechi al vicepreşedintei Statelor Unite, care a fost foarte ironizat la acea vreme, relatează AFP, transmite News.ro.

Referinţa este veche de câteva luni, dar devine virală pe reţelele sociale. De la anunţul retragerii lui Joe Biden şi propulsarea în cursa pentru Casa Albă a vicepreşedintelui său, Kamala Harris, emoji-urile reprezentând o nucă de cocos şi un cocotier au înflorit pe reţelele sociale. Acestea îşi au originea într-o declaraţie făcută de fostul procuror anul trecut la Washington cu privire la egalitatea de şanse în educaţie.

Ea şi-a încheiat atunci un discurs cu o anecdotă personală, care apoi a fost intens ironizată pe reţelele sociale ca fiind de neînţeles şi fără legătură cu subiectul: „Mama mea era uneori un pic strictă cu noi şi ne spunea: Nu ştiu ce este în neregulă cu voi, tinerii. Credeţi că aţi picat din cocotier? Voi existaţi în mijlocul a tot ceea ce vă înconjoară şi a tot ceea ce a venit înaintea voastră”.

Primele emoji-uri care fac referire la această frază au apărut pe 27 iunie, în timpul dezbaterii dezastruoase dintre Joe Biden şi Donald Trump. Utilizatorii de internet au recurs la jocuri de cuvinte, emoticoane şi imagini cu nuci de cocos pentru a-l îndemna pe democratul în vârstă de 81 de ani să se retragă în favoarea vicepreşedintelui său. Iar de duminică şi de la publicarea scrisorii în care Joe Biden renunţă la candidatura sa pentru un al doilea mandat, copacul exotic este în centrul atenţiei

La 22 iulie, senatorul de Hawaii Brian Schatz a postat pe X o fotografie în care apare căţărat într-un cocotier, cu următorul mesaj: „Doamnă vicepreşedinte, suntem gata să vă ajutăm”.



Simbolul a prins şi la seniorii democraţi. Guvernatorul statului Illinois, J. B. Pritzker, care şi-a declarat sprijinul pentru Kamala Harris şi care este în cărţi pentru a-i deveni eventual vicepreşedinte, a reacţionat la informaţiile din presă despre propriile ambiţii politice scriind: „Credeţi că tocmai am căzut dintr-un cocotier?”.



Anturajul Kamalei Harris poate să capitalizeze şi o altă tendinţă virală pe reţelele sociale pentru a încerca să îi cucerească pe cei mai tineri alegători, care îl ocoleau din ce în ce mai mult pe octogenarul Joe Biden: conceptul „brat”.

Totul a început cu vedeta pop Charli XCX, care a scris duminică pe X: „kamala ESTE brat” (sic), Brat fiind titlul ultimului său album. Potrivit cântăreţei, acest cuvânt descrie „o fată care este un pic zăpăcită şi căreia îi place să petreacă şi poate să spună lucruri stupide uneori”.

Brat este numele celui de-al şaselea album de studio al lui Charli, iar tweet-ul său despre vicepreşedinta Harris a primit aproape nouă milioane de vizualizări în doar patru ore.

În replică, echipa de campanie a Kamalei Harris a schimbat culoarea bannerului de pe contul său X de campanie pentru a copia culoarea verde lime a copertei albumului lui Charli XCX. Şi de atunci, au existat o serie de montaje care îmbrăţişează atât tendinţele „brat”, cât şi „cocos”, ca mai jos:



Cu alte cuvinte, echipa Kamalei Harris a ştiut să profite de situaţie şi să se adreseze alegătorilor tineri care acum, datorită în parte lui Charli XCX, o văd ca pe o opţiune de „cool girl”, notează BBC.