De ce ne simțim impulsivi și neliniștiți la început de primăvară/ Sfaturile experților pentru o trecere ușoară între anotimpuri

Primăvara este o perioadă de reînnoire și de creștere. Este momentul în care păsările ciripesc mai mult, soarele strălucește mai mult, iar temperaturile sunt mult mai suportabile.Dar de ce oare, în ciuda tuturor acestor lucruri pe care le-am așteptat luni de zile, tot nu ne simțim 100% „bine”? Există o explicație științifică pentru acest fapt, scrie revista Fortune.

„Primăvara devine bună, dar nu începe bine”, spune psihiatrul Dr. John Sharp.

Sharp, care a scris cartea The Emotional Calendar: Understanding Seasonal Influences and Milestones to Become Happier, More Fulfilled, and in Control of Your Life (Înțelegerea influențelor și reperelor sezoniere pentru a deveni mai fericit, mai împlinit și în controlul vieții tale), spune că fiecare anotimp are trei părți: timpuriu, plin și apus. Partea timpurie – când vremea este, de obicei, cea mai imprevizibilă – poate fi deosebit de grea din punct de vedere mental.

„La începutul primăverii, există o cifră de afaceri crescută a serotoninei în creier, iar metabolismul nostru se cam accelerează. Dar nu suntem încă pe deplin pregătiți pentru asta, așa că avem acest sentiment de neliniște, de parcă ceva trebuie să se schimbe”, spune Sharp pentru Fortune.

Acesta este motivul pentru care primăvara poate părea un moment pentru a urmări în sfârșit rezoluțiile amânate, cum ar fi dorința de a ieși dintr-o relație, de a te muta sau de a renunța la locul de muncă, spune Sharp.

„Sentimentul „trebuie să schimb ceva” este foarte dezorganizator și dificil de gestionat”, spune el. „Dar trece”.

Dar nu considerați acest sentiment interior neliniștit și ciudat ca fiind totul; primăvara este încă perioada anului în care lucrurile înfloresc, iar dumneavoastră puteți face la fel – dacă doriți. Sharp împărtășește sugestiile sale pentru a limita disconfortul copleșitor al schimbării care apare adesea în această perioadă a anului.

Evitați deciziile impulsive

Mulți oameni simt dorința de a se tunde primăvara sau de a avea o garderobă nouă. Deși aceste decizii sunt uneori impulsive, ele sunt de obicei inofensive. Însă Sharp avertizează împotriva deciziilor impulsive cu impact mai mare. Fiți conștienți de sentimentele pe care le experimentați, dar încercați să nu acționați imediat pe baza lor.

„Nu exagerați și nu încercați să ajungeți la o anumită concluzie în mod impulsiv”, spune el. „Dacă este ceva ce trebuie neapărat să faci, vei putea să o faci mai târziu, când energia ta poate fi folosită mai bine.”

Încearcă să îți spui că, dacă o schimbare trebuie să se întâmple cu adevărat pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit și experiența generală de viață, a lua o pauză pentru a face acest lucru nu va fi o problemă pe termen lung.

Faceți mai multe lucruri care vă fac bine

Nu trebuie să vă ocupați de un nou obicei sau hobby primăvara doar pentru că vremea este mai frumoasă și s-ar putea să existe mai mult imbold pentru a o face.

„Dacă nu vă place yoga, nu trebuie să vă apucați de yoga. Dacă nu mergeți la sală, nu trebuie să începeți să mergeți la sală”, spune Sharp.

„Dar fă orice funcționează pentru tine, și poate chiar fă-o puțin mai mult. Folosește puterea familiarului pentru a încerca să te asiguri că va fi bine, că vei reuși să te descurci.”

Respectarea unei rutine, indiferent cât de simplă, poate avea un impact mare asupra sănătății mentale, deoarece poate reduce nivelul de stres și poate îmbunătăți somnul.

Întâmpinați cu bucurie spontaneitatea

Poate părea o prostie, dar întâmpinarea unui nou sezon și a ciudățeniilor sale poate avea de fapt un impact pozitiv asupra perspectivei tale asupra schimbării anotimpurilor. Dacă priviți în mod negativ vremea imprevizibilă de la începutul primăverii, probabil că vă va fi mai greu decât dacă vă păstrați mintea deschisă la ideea de noutate în fiecare zi.

„Te poate caracteriza ca persoană, indiferent dacă îți place sau nu inconsecvența”, spune Sharp.

„Dacă îți place spontaneitatea, primăvara ar putea fi mai atrăgătoare pentru tine.”

Nu vă puneți deoparte încă garderoba de iarnă

Momentul în care temperaturile încep să crească pare a fi momentul perfect pentru a scoate din hibernare hainele de vreme mai caldă, dar nu fiți surprins dacă trebuie să se întoarcă acolo la fel de repede.

„Scoateți-vă hainele de primăvară, dar nu vă supărați pe ele când se face din nou frig”, spune Sharp.

Acest lucru este similar cu situația în care florile de primăvară, precum narcisele, apar la începutul primăverii, în ciuda faptului că vremea nu este încă pe deplin frumoasă. Deși sunt un vestitor al primăverii, prezența lor poate fi derutantă atunci când încă ne trezim cu gerul.

Poate credem că putem manifesta vremea caldă punând deoparte paltoanele de iarnă și scoțând sandalele, dar faptul de a avea la îndemână haine pe care pur și simplu nu le poți purta încă ar putea duce, de fapt, la mai multă dezamăgire. În plus, este un plus de dezordine pentru curățenia de primăvară.

În loc să migrați totul din dulap, poate e mai bine să luați câteva piese de tranziție pentru a vă pune în spiritul primăverii.

Ieșiți afară

Când te simți deprimat, ultimul lucru pe care poate că vrei să îl faci este să îți părăsești patul. Dar este adevărat că a fi afară îți îmbunătățește sănătatea mentală. Chiar și petrecerea a cinci minute în aer liber îți schimbă punctul de vedere.

Deși prima parte a primăverii aduce vreme inconstantă, Sharp spune că, chiar și faptul de a fi afară când vremea este nefavorabilă poate îmbunătăți modul în care ne simțim, la fel ca la punctul anterior. Chiar dacă trebuie să romantizați momentul.

„Dacă vremea este rece, gândește-te cum te-ai simți când te întorci și te încălzești și îți faci o ceașcă de ceai, îți pui mâinile pe partea exterioară a cănii fierbinți și poate chiar aprinzi o lumânare? Băiete, te-ai simți atât de fericit”.

Faptul că trebuie să faci ceva care te obligă să ieși din casă, cum ar fi plimbarea câinelui sau mersul la cumpărături, este, de asemenea, minunat atunci când motivația pur și simplu nu este acolo.

Dar dacă nu reușiți să scăpați de un sentiment persistent de plictiseală, s-ar putea ca acesta să aibă rădăcini mai serioase decât un simplu sentiment de neliniște în legătură cu schimbarea.

Depresia sezonieră, sau tulburarea afectivă sezonieră (SAD), apare și în această perioadă a anului. Este un sentiment persistent de tristețe asociat de obicei cu zilele întunecate și reci de iarnă, ceea ce face ca prezența sa continuă în primăvară să fie surprinzătoare pentru unii. De fapt, studiile arată, de asemenea, că simptomele persoanelor cu afecțiuni mentale și tulburări de dispoziție devin adesea mai evidente și se agravează în timpul primăverii.

Acest lucru se datorează parțial schimbărilor în cantitatea de lumină la care suntem expuși, care are un impact asupra ritmului nostru circadian, astfel încât, chiar dacă mai multă lumină solară pare a fi un leac sigur pentru depresia sezonieră, aceasta creează un dezechilibru care poate fi copleșitor sau epuizant.

Să te simți trist sau stingherit primăvara – sau în orice anotimp – este normal și nu neapărat ceva care ar trebui să tragă semnale de alarmă. Dar, ca orice altă preocupare medicală, problemele de sănătate mintală nu ar trebui să fie împinse sub preș. Dacă ați încercat oricare dintre aceste sfaturi sau o combinație a acestora și nu vă puteți scutura de o tristețe constantă, ar putea fi timpul să vorbiți cu un medic.

„Cel mai rău lucru este atunci când cineva se simte izolat și singur. Lucrurile se vor ameliora pentru majoritatea oamenilor, dar dacă nu simți că așa ești tu, caută ajutor”, spune Sharp.