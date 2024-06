De ce le dă bătăi de cap democraților o înlocuire a lui Biden în cursa pentru Casa Albă

Înlocuirea președintelui Joe Biden drept candidat al Partidului Democrat în cursa pentru Casa Albă ar reprezenta un proces extrem complicat și, foarte probabil, o misiune aproape imposibilă pentru mai marii formațiunii de stânga din America, cu excepția cazului în care liderul american decide el însuși, în mod voluntar, să se retragă din competiție. Corul vocilor din stânga eșichierului politic american care cer ca democații să găsească rapid o alternativă la Biden s-a înmulțit în ultimele zile, după ce performanța dezastruoasă a liderului de la Casa Albă în timpul dezbaterii prezidențiale contra lui Donald Trump a provocat panică printre membrii partidului de guvernare din Statele Unite.

O performanță lamentabilă

Joe Biden a ieșit șifonat din dezbaterea prezidențială organizată joi de CNN în Atlanta (Georgia), făcând ca șansele sale de realegere în fruntea Americii să scadă dramatic.

“Obiectiv, Biden a avut cea mai slabă prestație de când John F. Kennedy și Richard Nixon au început tradiția dezbaterilor televizate în 1960. La câteva minute după începerea confruntării, găzduită de CNN, democrații au început să intre în panică la ideea de a ajunge în alegeri cu un candidat atât de slab”, s-a scris într-o analiză a postului de televiziune, adăugând că “prestația președintelui a fost devastatoare”.

“Biden a încheiat seara cu Partidul Democrat în criză, cu discuții serioase care au loc în culise în rândul personalităților de rang înalt cu privire la sustenabilitatea candidaturii sale, cu două luni înainte de Convenția Națională Democrată”, se afirmă în analiză.

Postul de televiziune, unul care l-a susținut mereu pe liderul democrat și l-a criticat constant pe Trump, a scris că “Biden a intrat în dezbatere în fața unui test sumbru – acela de a dovedi majorității americanilor care cred că este prea bătrân pentru a-și exercita funcția că este vital, energic și capabil să își îndeplinească îndatoririle într-un al doilea mandat care s-ar încheia la 86 de ani. În schimb, președintele a ajuns să valideze aceste temeri și să convingă mult mai mulți alegători că abilitățile sale s-au diminuat”.

Iar Politico a citat activiști democrați care au recunoscut și ei că “Biden este terminat” și au vorbit despre retragerea liderului democrat din cursa pentru Casa Albă.

De asemenea, cele mai mari trei publicații americane i-au cerut în weekend lui Biden să se retragă din cursa prezidențială. Boardurile editoriale ale Wall Street Journal și Washington Post au scris că Biden pune indirect în pericol democrația americană, printr-o candidatură fără șanse în fața lui Trump, în timp ce New York Times a fost mult mai tranșant, cerând încă din titlu – “Pentru binele țării sale, președintele Biden trebuie să se retragă din cursă”.

“Domnul Biden a fost un președinte admirabil. Sub conducerea sa, națiunea a prosperat și a început să abordeze o serie de provocări pe termen lung, iar rănile făcute de președinția lui Trump au început treptat să se vindece. Dar cel mai mare serviciu pe care domnul Biden îl poate face acum țării sale este să anunțe că nu va continua să candideze pentru al doilea mandat”, a scris cel mai important ziar american. NY Times a fost și el, până zilele trecute, un susținător fidel al liderului de la Casa Albă.

Un proces complicat

Numărul celor din stânga eșichierului politic american care cer ca democații să găsească rapid o alternativă la Biden s-a înmulțit așadar în ultimele zile. Simplii membri ai partidului, oficiali de la diferite niveluri, analiști de peste ocean au vorbit deschis despre posibilitatea ca formațiunea liberală să-l înlocuiască pe Biden în cursa pentru Biroul Oval.

Argumentele lor sunt acelea că președintele este prea bătrân, prea fragil și confuz pentru a continua o campanie electorală care se anunță din ce în ce mai brutală în fața unui adversar tenace, agresiv și care joacă fără mănuși.

Dar, așa cum a scris și The Hill, înlocuirea președintelui Biden din postura de candidat democrat ar fi extrem de complicată și probabil imposibilă, cu excepția cazului în care președintele decide el însuși, în mod voluntar, să se retragă.

Din punct de vedere politic și practic este aproape imposibil de crezut că democrații ar vrea sau ar putea împiedica cu forța ca Biden să devină nominalizatul partidului la Convenția Națională Democrată care va avea loc în Chicago (Illinois) în august.

În acest moment, Biden este singurul candidat pentru care cei care participă la convenția democrată chiar pot să voteze. (Convenția națională de nominalizare este ceremonia oficială în timpul căreia partidul își selectează oficial candidatul. Delegații sunt persoane alese să-și reprezinte statul, teritoriul sau democrats abroad – democrații din străinătate – la convenție).

Biden a primit 99% din delegații partidului său la alegerile primare, iar delegații democrați s-au angajat să-l susțină pe acel candidat care a câștigat alegerile din statul lor în primul tur de scrutin de la convenție. Reamintim că Biden a strâns până acum 3.894 de delegați, cu mult peste cei 1.968 de delegați necesari pentru a fi declarat nominalizatul partidului încă din primul tur.

În 2024, există aproximativ 4.672 de delegați la convenția democrată: 3.933 de delegați angajați și 739 de delegați automați, cunoscuți ca superdelegați.

Dacă convenția este contestată și se ajunge la un al doilea tur de scrutin sau mai multe, delegații automați (superdelegații) pot vota și ei, iar un candidat trebuie să primească sprijinul majoritar din partea tuturor delegaților, respectiv 2.258 de voturi.

Regulile Comitetului Național Democrat (DNC) cer delegaților pe care Biden i-a câștigat să-i promită sprijinul pentru nominalizarea sa, cu excepția cazului în care Biden ar decide de bunăvoie să demisioneze și să le permită delegaților săi să voteze pentru un alt candidat.

Înainte de deschiderea convenției democrate pe 19 august, DNC ar putea însă schimba regulile pentru a-l bloca pe Biden, dar acest lucru ar necesita un nivel de sprijin politic greu de imaginat, a scris The Hill.

Analiștii americani cred că, în ciuda presiunilor enorme, va fi puțin probabil să existe o luptă în timpul convenției între facțiunile pro și anti-Biden având ca obiectiv eliminarea democratului din cursa pentru nominalizare.

Cu toate acestea, nu este exclus ca liderii formațiunii, inclusiv foștii președinți Barack Obama și Bill Clinton, să fie convinși să discute cu Biden despre abandonarea cursei, au declarat surse democrate pentru The Hill.

Jurnaliștii americani au scris că dilema democraților este complicată și de o situație unică pentru cursa din 2024, care le oferă liderilor partidului și mai puțin timp decât ar avea în mod normal pentru a decide cine va fi nominalizatul formațiunii.

Astfel, legea electorală din Ohio cere ca buletinul de vot din acel stat să fie certificat cu 90 de zile înainte de alegeri. Anul acesta, această dată cade pe 7 august, cu aproape două săptămâni înainte de începerea convenției democrate.

În ciuda faptului că congresmenii din statul Ohio au încercat să adopte un proiect de lege pentru a remedia problema, ei n-au ajuns la niciun compromis până în acest moment, determinându-i pe liderii DNC să decidă să-l nominalizeze virtual pe Biden înainte de termenul limită și de convenție. Dacă ei vor face asta, orice schimbare a candidatului ar trebui să aibă loc înainte de termenul limită pentru Ohio astfel încât candidatul să fie pe buletinele de vot din acest stat.

Problema cu care se confruntă democrații a fost descrisă și de cei de la The Federalist, care au scris:

“Adevărata problemă a democraților este politică: înlăturarea lui Biden ca nominalizat le cere să nege și să respingă rezultatele alegerilor votanților lor din toate cele 50 de state, după ce ei au petrecut patru ani de zile acuzându-i pe toți ceilalți că sunt «negatori ai alegerilor». De asemenea, le va fi foarte greu să-l îndepărteze pe Biden din funcția de nominalizat, dar să-l lase în funcția de președinte al Americii. Dacă el nu este în stare mintală să fie în campania electorală sau pe scena de dezbatere, cum naiba poate fi suficient de apt pentru a rămâne președintele țării? Dezavantajele acestei strategii sunt imense, cu puține avantaje.”

Complicații

Până acum, solicitările de înlocuire a lui Biden din cursa pentru Casa Albă au venit, așa cum spuneam, de la alegători democrați, de la oficiali inferiori din partid și de la analiști media. Liderii democrați nu au cerut în mod explicit îndepărtarea sa din competiția electorală. Cel puțin, nu în mod oficial.

În plus, există doi factori clari care complică eforturile de înlocuire a lui Biden.

În primul rând, insistența președintelui de a candida pentru un al doilea mandat. Biden a indicat vineri că are toate intențiile de a rămâne în cursa pentru Casa Albă, în ciuda prestației dezastruoase de la dezbaterea împotriva lui Trump.

“Nu mai merg la fel de ușor ca înainte, nu mai vorbesc cu atâta ușurință ca înainte, nu mai dezbat la fel de bine ca înainte, dar știu ce știu – știu cum să spun adevărul”, a declarat Biden la un miting în Carolina de Nord.

El a adăugat: “Știu să deosebesc binele de rău. Știu cum să fac această muncă. Știu cum să rezolv lucrurile. Știu, așa cum știu milioane de americani, că atunci când ești doborât, te ridici înapoi”.

Echipa sa de campanie a insistat și ea că cel mai în vârstă candidat la președinția Americii este încă apt pentru un al doilea mandat de lider al SUA. Oficialii din Team Biden au spus că democratul nu se va da deoparte pentru un alt nominalizat, în ciuda performanței slabe de la dezbaterea cu Trump.

“Absolut nu”, a spus Mia Ehrenberg, purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Biden, ca răspuns la întrebarea dacă liderul democrat va renunța la candidatură.

Și în timp ce mai mulți aliați democrați – inclusiv vicepreședinta Kamala Harris – au recunoscut în interviuri că președintele s-a poticnit în timpul dezbaterii de joi, aceștia și-au reiterat angajamentul față de Biden și au subliniat că răspunsurile lui au fost mai concrete decât ale lui Trump.

În al doilea rând, presiunile apropiaților lui Biden ca el să-și continue cursa. Este vorba mai ales de soția președintelui, Prima Doamnă Jill Biden, de sora sa mai mică, Valerie Biden, și de Ted Kaufman, în vârstă de 85 de ani, prietenul de multă vreme și consilier constant al președintelui – plus câțiva consilieri de la Casa Albă.

După performanța umilitoare de joi a lui Biden, Prima Doamnă a fost criticată pentru că nu îi cere soțului său să se retragă din cursă și îi permite “să continue să se facă de râs în fața Americii și a lumii”.

“Să-i fie rușine lui Jill Biden pentru că a permis acest lucru să continue atât de mult timp”, a scris fostul prezentator ESPN, Sage Steele. “Acțiuni rușinoase ca soție. Acțiuni rușinoase ca ființă umană.”

Mai mult, după dezbaterea contra lui Trump, au reapărut în lumina reflectoarelor acuzații că Jill Biden și-a câștigat reputația că își protejează la extrem soțul de presă și, ocazional, își atacă asistenții despre care crede că nu reușesc să prevină unele dintre gafele președintelui.

Unele voci din dreapta scenei politice americane au afirmat chiar că influența lui Jill Biden se extinde dincolo de responsabilitățile limitate rezervate soției liderului SUA.

“Felicitări președintelui Jill Biden, care a condus în mod clar această țară în ultimele câteva luni”, a scris fondatorul Daily Wire, Ben Shapiro, pe X.

Iar unul dintre donatorii democrați a declarat pentru New York Post: “Mulți oameni dau vina pe soția lui… pentru că nu i-a spus (lui Biden să se retragă)”.

Concluzia este că, în ciuda presiunilor și a solicitărilor tot mai insistente, democrații au o misiune aproape imposibilă ca să-l înlocuiască pe Joe Biden în cursa pentru președinția Statelor Unite. Nu doar că procesul este extrem de dificil. Mai înainte de toate, Biden inistă că va rămâne în cursă, convins că este cel mai bun candidat pentru a-l învinge pe Trump. Apoi, liderul democrat se teme că vicepreședinta Harris – care este și mai nepopulară decât el printre americani – va eșua lamentabil în fața lui Trump dacă el se va retrage din competiție.

În sfârșit, grupul lui de apropiați, cel care decide toate mișcările președintelui, nu este de acord ca el să abandoneze cursa. Cel puțin, nu în acest moment. Așa cum a scris și Axios: “Uitați de experți. Ignorați editorialele si comentatorii New York Times. Dezactivați pe cei care apar pe X. Singurul mod în care președintele Biden se dă deoparte, în ciuda dezastrului de la dezbatere, este dacă brusc – și, în mod șocant, – același grup mic de loialiști de-o viață care i-au permis să candideze decide că este timpul ca el să renunțe”.

Surse: CNN, Politico, New York Times, The Hill, AP, The Federalist, BBC, New York Post, Substack, X, Ballotpedia