Chelsea vs PSG – Cine transmite la tv marea finală de la CM al Cluburilor

Chelsea și PSG se întâlnesc în marea finală a Campionatului Mondial al Cluburilor din SUA, ultimul act urmând să aibă loc pe „MetLife Stadium” din New Jersey.

Echipe probabile:

Chelsea: Sanchez – Cucurella, Colwill, Chalobah, James – Caicedo -Fernandez, Palmer – Joao Pedro, Delap, Neto.

PSG: Donnarumma – Mendes, Beraldo, Marquinhos, Hakimi – Vitinha – Ruiz, Neves – Kvaratskhelia, Dembele, Doue.

De știut înainte de finala CM al Cluburilor dintre PSG și Chelsea

