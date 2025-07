VIDEO Marc Marquez, victorie în MP al Germaniei: Avansul pe care-l are în ierarhia din MotoGP

Marc Marquez (Ducati Lenovo) a câștigat duminică Marele Premiu al Germaniei de MotoGP, Grand Prix desfășurat pe circuitul de la Sachsenring (3,67 km).

Este a șaptea victorie a ibericului din actualul sezon competițional, Marc distanțându-se astfel în ierarhia generală din MotoGP.

A fost urmat de fratele său, Alex Marquez (Ducati-Gresini) și de Francesco Bagnaia (Ducati).

Este succesul cu numărul 69 din carieră pentru Marc Marquez din cele 200 de curse de MotoGP la care a luat parte.

Etapa din Germania a fost încheiată de 10 din cei 18 piloți care s-au aflat la start, pe parcursul Marelui Premiu având loc mai multe căzături care au dus la abandonuri.

Marc Marquez are acum un avans de 83 de puncte în clasamentul general față de fratele său Alex. Au avut loc 11 etape din totalul de 22 ale sezonului 2025 din MotoGP.

Reamintim că Marc Marquez are în carieră 6 titluri la clasa regină MotoGP.

MotoGP, ierarhia piloților

From 2010 to 2025. 12 Grand Prix wins at the Sachsenring. Marc Marquez 👑#MotoGP #GermanGP pic.twitter.com/rot8DacegL

— Crash MotoGP (@crash_motogp) July 13, 2025