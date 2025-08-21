Daunele morale, în cazul unui accident rutier, au fost reduse cu 20% pentru că morții nu aveau centură / Șoferul a fost condamnat cu suspendare
Judecătorii au stabilit că daunele morale cuvenite celor trei victime din accidentul produs acum patru ani la Rășinari, județul Sibiu, trebuie reduse cu 20%, din cauză că nu purtau centura de siguranță, anunță Turnul Sfatului.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
La aproape patru ani de la producerea unui accident la ieșirea din Rășinari, în urma căruia două femei și-au pierdut viața și o a treia a rămas în imposibilitatea de a munci, Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunțat definitiv.
L-a condamnat pe șofer la închisoare cu suspendare și interdicția de a mai conduce timp de trei ani o mașină, cele mai ample dezbateri fiind însă cele pentru daunele morale.
În calculul cărora judecătorii au avut în vedere faptul că 20% din vină aparține victimelor, care nu au purtat centurile de siguranță. Prin urmare, au diminuat proporțional daunele morale acordate, care au o valoare totală de 485.000 de euro.
Accidentul a avut loc din cauza șoferului mașinii în care se aflau în drum spre serviciu: în ciuda ninsorii abundente, acesta a circulat cu viteză, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un autobuz Tursib care circula din sens opus.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Libertatea: Generalul Cristian Radu, care a ascuns filmările intervenției din Clubul Colectiv, trimis la pușcărie după ce a mușamalizat un accident rutier
CNA recomandă informarea exclusiv din surse oficiale şi verificate după apariţia pe reţelele de socializare a informaţiei false despre presupusul deces al premierului Ilie Bolojan într-un accident rutier
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.