Daunele morale, în cazul unui accident rutier, au fost reduse cu 20%…

Sursa foto: ISU Sibiu

Daunele morale, în cazul unui accident rutier, au fost reduse cu 20% pentru că morții nu aveau centură / Șoferul a fost condamnat cu suspendare

Judecătorii au stabilit că daunele morale cuvenite celor trei victime din accidentul produs acum patru ani la Rășinari, județul Sibiu, trebuie reduse cu 20%, din cauză că nu purtau centura de siguranță, anunță Turnul Sfatului.

La aproape patru ani de la producerea unui accident la ieșirea din Rășinari, în urma căruia două femei și-au pierdut viața și o a treia a rămas în imposibilitatea de a munci, Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunțat definitiv.

L-a condamnat pe șofer la închisoare cu suspendare și interdicția de a mai conduce timp de trei ani o mașină, cele mai ample dezbateri fiind însă cele pentru daunele morale.

În calculul cărora judecătorii au avut în vedere faptul că 20% din vină aparține victimelor, care nu au purtat centurile de siguranță. Prin urmare, au diminuat proporțional daunele morale acordate, care au o valoare totală de 485.000 de euro.

Accidentul a avut loc din cauza șoferului mașinii în care se aflau în drum spre serviciu: în ciuda ninsorii abundente, acesta a circulat cu viteză, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un autobuz Tursib care circula din sens opus.

 

Tags:
