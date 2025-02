Daniil Medvedev, fost lider ATP, anunță despărțirea de unul dintre antrenori: „Nu am câștigat nimic”

Fost lider ATP, Daniil Medvedev nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, debutul de sezon 2025 fiind unul modest. Rusul în vârstă de 28 de ani a anunțat finalul colaborării cu Gilles Simon, unul dintre antrenorii săi.

Fost ocupant al locului 6 mondial, Gilles Simon s-a alăturat echipei lui Medvedev în februarie 2024, iar la un an distanță va părăsi loja jucătorului născut la Moscova.

Câștigător la US Open în 2021 (după o finală cu Novak Djokovic), Medvedev spune că venirea lui Gilles Simon nu l-a ajutat în vreun fel să câștige vreun titlu important pe durata colaborării.

„Gilles s-a alăturat echipei în urmă cu puțin mai puțin de un an, în februarie 2024. A fost o experiență bună, dar nu a mers așa cum aș fi sperat, mai ales în ceea ce privește rezultatele.

Au fost multe lucruri bune în colaborarea noastră cu Gilles, dar nu am câștigat niciun titlu, Grand Slam sau ceva de genul acesta. Cu siguranță am învățat multe despre tenis și sunt sigur că toate acestea mă vor ajuta în viitor”, a spus Daniil Medvedev.

Gilles Cervara va rămâne antrenorul principal al lui Medvedev, francezul făcând parte din echipa sa începând din 2017. Alături de Gilles, Daniil a cucerit primul său titlu de Grand Slam și a devenit lider mondial.

Jucătorul rus admite că în acest moment marea sa problemă este la nivelul încrederii. Are nevoie de victorii care să-i ridice moralul și să-l ajute să aibă din nou încredere în jocul său.

„Trebuie să încerc să câștig puțină încredere pentru a câștiga câteva meciuri. Încerc să-mi fac jocul mai competitiv. Nu este ușor, dar lucrez la o mulțime de lucruri, dar cred că încrederea mea este cea mai importantă.

Încrederea și munca pe care le depui se văd în cele mai importante momente ale meciurilor, iar tu încerci să faci repetiții pentru a avea acea încredere în corpul tău.

Lucrez la o mulțime de aspecte. Să luăm voleurile. Nu sunt cel mai bun la fileu din circuit, dar sunt capabil uneori să fac niște voleuri uimitoare în momente importante”, a completat Medvedev, pentru ATPTour.com.

❌ End of collaboration between Daniil Medvedev and Gilles Simon

The announcement was made by Daniil:

„It didn’t work out exactly the way we wanted to, especially in terms of results. But I learned a lot of new things about tennis: I’m sure it’s going to help me in the future.” pic.twitter.com/pH9eXv9xoM

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 3, 2025