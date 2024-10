Daniil Medvedev a câștigat mai multe puncte decât adversarul, dar a fost eliminat surprinzător de la Mastersul de la Paris

Cap de serie patru, Daniil Medvedev a părăsit rapid turneul Masters de la Paris, fostul lider mondial cedând în turul al doilea. Meciul cu Alexei Popyrin a fost unul foarte echilibrat, iar australianul a obținut victoria cu toate că adversarul a avut la final mai multe puncte câștigate.

Ocupant al locului al 24-lea în ierarhia mondială, Popyrin a câștigat primul set, scor 6-4, iar meciul se anunța deja unul dificil pentru Medvedev.

Trezit dintr-o stare de pasivitate, Daniil și-a adjudecat al doilea set, scor 6-2, iar duelul a intrat în manșa decisivă.

Medvedev (28 de ani) a reușit să revină spectaculos de la 1-4, s-a ajuns în tiebreak, iar aici Popyrin a avut nervii mai tari: 7-4. Partida a durat două ore și 33 de minute.

Interesant este că statistica arată că Daniil a câștigat mai multe puncte decât adversarul (110-107), dar cu toate acestea a pierdut meciul.

Money when it mattered most 💪@AlexeiPopyrin99 upsets former champ Medvedev 6-4 2-6 7-6 at #RolexParisMasters pic.twitter.com/53cl98b6UV

