Daniel Funeriu respinge varianta Eduard Hellvig candidat la prezidențiale, lansată de Crin Antonescu: Ar fi bine să înțeleagă că are un capital simbolic de „cap de structură” la care oamenii de rând sunt alergici cum

Fostul minstru al Educației Daniel Funeriu a respins marți varianta ca fostul șef al SRI Eduard Hellvig să fie candidatul la prezidențiale, variantă lansată de Crin Antonescu.

Funeriu a spus că votanții resping acum reprezentanții structurilor de forță.

”Crin „gură mare, cap mic” Antonescu a ieșit din hibernarea în care, de 10 ani, ronțăie veniturile soției sale și vine cu idei crețe în discuția despre prezidențiale. Crin, noi ăștia mai vechi, știm bine cine te întoarce cu cheița și ne e clar ce urmărești. Mă întreb cât de mult urăște Crin-gură-mare-cap-mic poporul român dacă, după ce poporul spune „nu mai vrem ca viața democratică a României să fie controlată de structuri secrete”, el vine cu propunerea de candidat, țineți-vă bine, a ultimului director al SRI!”, a spus Funeriu într-o postare pe rețelele sociale.

”Un SRI care, sub conducerea lui Hellvig, a lăsat să crească câteva tumori pe corpul tinerei noastre democrații, tumori pe care le vedem azi în viața noastră politică. Hellvig, ca om, are certe calități intelectuale -nu o spun deloc ironic, puteți constata aceste calități în luările sale de poziție de pe site-ul personal atent construit pentru a se prezenta în prezidențiabil. Cred că Hellvig merită puțin mai mult decât să fie împins înainte de prăfuitul frustrat etern Crin, dar ar fi bine să înțeleagă că, oricât ar fi de capabil, are un capital simbolic de „cap de structură” la care, acum, oamenii de rând sunt, pe bună dreptate, alergici”, a mai spus Funeriu.

”Crin, întoarce-te la devorarea resurselor aduse acasă de soția ta și când ai chef să vorbești fă-o în fața oglinzii, s-ar putea ca ea, oglinda, să-ți dea dreptate pentru a scăpa de logoreea ta. Lasă-i omule pe cei care au dovedit că știu să facă treabă, nu doar să ventileze aer cu cavitatea bucală, să structureze partidul care, totuși, merită mai mult decât strategiile tale de băgat strâmbe. În final: am spus că nu mai stau pe margine, așa că, Crin (și alți papagali ca el), fii deștept și nu-mi întrerupe tăcerea despre tine”, a încheiat el.