Daniel Buda cere standarde comune de calitate pentru produsele de pe piața europeană / ”Un pui obținut cu 3,5 euro din Ucraina nu are aceeași calitate cu puiul produs în UE”

Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, spune că în acest moment, pe piața europeană, nu există același standard de calitate pentru produsele alimentare care provin din afara UE, cu cele produse în statele din uniune.

”Pe mine mă interesează că fermierul din România are de respectat niște practici agricole, pesticide, îngrășăminte, etc, iar eu sunt interesat și ca acel fermier din afara UE, că e din Ucraina sau din altă parte, ca acei fermieri să aibă aceleași standarde de calitate.

Acel pui obținut cu 3,5 euro din Ucraina nu are aceeași calitate cu puiul produs în UE. Dacă pun aceste standarde foarte ridicate pentru fermierii din UE nu e normal să pun clauze în oglindă pentru produsele din afara UE, importate aici?”, se întreabă Buda.

Europarlamentarul spune că aceste probleme trebuie rezolvate în viitoarea componentă a Parlamentului European.

”Dacă nu suntem atenți la păstrarea unui echilibru, depopulăm spațiul agricol al UE și importăm produse îndoielnice din afara UE. (…) Să fie foarte clar un lucru: PPE a fost constant partidul care a sprijinit fermierii, dar și politicile de mediu. PPE a spus clar că suntem parte integrată a schimbărilor climatice, dar fermierii sunt parte din aceste decizii. Dacă impui măsuri pe care ei nu le pot suporta consecința e de a închide fermele și de a aduce alimente din afara UE”, a mai spus Buda.

Pe de altă parte, europarlamentarul spune că în contextul crizei grâului din Ucraina, România a fost dată exemplu.

”România a fost dată exemplu în Comisia de Agricultură a UE, pentru transferul de cereale din Ucraina. Niciun bob de grâu ucrainean nu a intrat pe piața internă”, a mai spus Buda.

Europarlamentarii Daniel Buda (PPE) și Alin Mituța (Renew) au discutat vineri, alături de jurnaliștii Elena Deacu (Economedia.ro) și Cristian Pantazi (G4Media), despre politicile economice ale UE, impactul PNRR, politicile de mediu și agricole Green Deal și From farm to fork și protecția pieței interne a UE în fața concurenței neloiale.

