Dezbatere G4Media: Care e legătura între inflație, nivelul de trai, politicile UE si politicile naționale

Ultimii ani au fost marcați de crize suprapuse în toată UE, precum si de inflație și efecte asupra costului vieții. G4Media dezbate vineri de la ora 13.00 împreună cu europarlamentarii Daniel Buda (PPE) și Alin Mituța (Renew) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia.ro) modul în care politicile europene și politicile naționale au influențat economia României.

Principalele teme de dezbatere:

– Politicile economice ale UE

– Impactul PNRR

– Politicile de mediu și agricole Green Deal și From farm to fork

– Protecția pieței interne a UE în fața concurenței neloiale

Moderator: Cristian Pantazi, jurnalist G4Media.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct aici, pe această pagină precum și pe Youtube G4Media și Facebook G4Media, vineri 1 martie de la ora 13.00.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”. Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.