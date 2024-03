VIDEO Europarlamentarul REPER Alin Mituța: ”România e una din țările cele mai afectate de schimbările climatice. Avem zone întregi deșertificate, avem Sahara Olteniei” / Avem interesul ca politicile Green Deal să fie respectate

Europarlamentarul REPER, Alin Mituța, a declarat în cadrul unei conferințe G4Media că interesul României ar trebui să fie pentru aplicarea Pactulului Ecologic European (Green Deal), în contextul în care mai multe zone din sudul țării se deșertifică din cauza lipsei precipitațiilor și încălzirii vremii.

”Când vorbim de politicile de mediu și Green Deal de multe ori în România avem impresia că e un moft impus de Bruxelles. Realitatea e că România e una din țările cele mai afectată de schimbările climatice. Avem zone întregi deșertificate, avem Sahara Olteniei, și cred că România are interesul ca politicile Green Deal să fie respectate. Ne gândim cum să adaptăm în viitorul mandat politicile de mediu cu realitățile din teren. (…) Cred că nu uităm să punem sub semnul întrebării direcții spre care mergem. Cred că în acest mandat toată legislația Green Deal a fost adoptată, în viitorii 5 ani se va vorbi de implementarea acestei legislații”, a declarat Mituța.

El spune că există riscul ca în cazul în care dreapta populistă va căpăta mai multă forță în parlamentul European numeroase articole din Pactul Ecologic European ar putea suferi modificări.

”E clar că pe partea dreaptă a eșichierului politic, mai ales pe partea populistă, există o mare problemă pe aceste politici Green Deal și dacă va crește această tabără,, multe target-uri ar putea fi revizuite. Sper să nu se întâmple asta”, spune europarlamentarul.

Pactul Ecologic European este un set de inițiative politice ale Comisiei Europene cu scopul general de a face Europa climatică neutră în 2050.

Planul constă în revizuirea fiecărei legi existente cu privire la meritele sale climatice și, de asemenea, introducerea unei noi legislații privind economia circulară, renovarea clădirilor, biodiversitatea, agricultura și inovarea.

Europarlamentarii Daniel Buda (PPE) și Alin Mituța (Renew) au discutat vineri, alături de jurnaliștii Elena Deacu (Economedia.ro) și Cristian Pantazi (G4Media), despre politicile economice ale UE, impactul PNRR, politicile de mediu și agricole Green Deal și From farm to fork și protecția pieței interne a UE în fața concurenței neloiale.

Evenimentul a făcut parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.