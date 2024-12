Cuvinte noi din limbi și dialecte de pe toate continentele, care surprind schimbările ce au loc în lume/ Ce înseamnă „firkle”, „gwaan” sau „inyeon”

Iată câteva dintre cuvintele și expresiile pe care BBC le-a întâlnit în timpul reportajelor din acest an și care au o semnificație importantă legată de schimbările ce au loc în lume.

De la cuvinte care surprind căutarea hranei de către un ren în Arctica, la expresii noi care transmit nuanțele schimbărilor climatice din întreaga lume, anul acesta am explorat modul în care limbile ne pot ajuta mințile să călătorească și să ne ducă adânc în alte culturi. Am aflat despre gemeni care au inventat limbi secrete și despre cercetători care au descoperit scripturi demult pierdute de pe rutele comerciale antice. Am învățat un cuvânt Amish pentru pofte alimentare subtile și am auzit cum cercetătorii din Antarctica își dezvoltă propriul argou în timpul lunilor lungi și întunecate de izolare.

Există mii de limbi în lume, iar altele noi continuă să fie descoperite, inclusiv scripturi pierdute din trecutul antic. Dar, potrivit Institutului Living Tongues pentru limbi pe cale de dispariție, peste 3 000 de limbi sunt acum pe cale de dispariție și riscă să dispară. Învățarea, vorbirea și aprecierea acestora poate, totuși, să contribuie la menținerea lor în viață pentru noi și generațiile viitoare. Iată câteva dintre cele mai interesante expresii pe care le-am aflat din limbile din întreaga lume în timpul reportajului nostru din 2024. Acestea sunt enumerate în ordine alfabetică:

Ausgeapert (germană din zona Alpilor)

Un cuvânt vechi folosit în mai multe zone vorbitoare de germană din Alpi, care se referă la corpuri sau artefacte antice expuse de topirea gheții. Pe măsură ce efectele încălzirii globale iau amploare, cuvântul este folosit și pentru a descrie consecințele retragerii dramatice a ghețarilor, care dezvăluie lumi pierdute în munții înalți și schimbă înțelegerea noastră asupra istoriei din Alpi.

Cůme či’k t’ê? (sarkese)

Însemnând „ce mai faci?”, această expresie provine dintr-o limbă de pe insula Sark, o dependență a Coroanei britanice situată aproape de coasta franceză. Sarkese mai are doar trei vorbitori nativi. Este o varietate veche a limbii normande, care s-a dezvoltat atunci când vikingii nordici s-au stabilit în ceea ce este acum Normandia, în Franța, iar limba lor a fuzionat cu cea a populației locale.

Ealát (Sami de Nord)

Cuvânt aproape intraductibil folosit de crescătorii de reni Sami de Nord din Arctica, care se referă la condițiile favorabile care permit renilor să sape după lichenii nutritivi de sub zăpadă.

Firkle (engleza bazei de cercetare din Antarctica)

Un cuvânt folosit de cercetătorii din Antarctica, care înseamnă a sorta ceva sau a face dezordine. Izolați timp de șase luni, oamenii de știință de la stația de cercetare Rothera de pe insula Adelaide din Antarctica și-au dezvoltat propriul accent și argou.

Gluschdich (olandeză din Pennsylvania)

Un cuvânt care înseamnă: „Nu mi-e foame, dar am chef să mănânc!”. Olandeza din Pennsylvania este o limbă germanică care a apărut printre coloniștii din SUA în secolul al XVIII-lea și care în prezent este folosită mai ales de grupurile religioase Amish și Mennonite.

Gwaan (Patwa jamaicană)

O expresie de bucurie. Dialectul Patwa jamaican, cunoscut și sub numele de Patois sau Creole, a apărut în Jamaica în secolul al XVII-lea ca un amestec de dialecte engleze și diverse limbi africane. Astăzi, se vorbește și în comunitățile diasporei jamaicane din întreaga lume, iar tinerii îl revendică cu mândrie.

Inyeon (coreeană)

Un cuvânt nuanțat cu mai multe sensuri, inclusiv un fel de relație predestinată. Cuvântul ocupă un loc central în filmul lui Celine Song, nominalizat la Oscar, Past Lives. Așa cum spune unul dintre personaje: „Înseamnă providență sau… soartă. Dar se referă în special la relațiile dintre oameni.”

Kalo theke aalo (bengali)

O expresie inventată pentru a face referire la o tranziție corectă către energia regenerabilă – înseamnă literalmente „de la întuneric la speranță”. Cuvintele legate de schimbările climatice și de încercarea de a reduce emisiile pot fi foarte greu de tradus, deoarece pot fi adesea abstracte sau metaforice. Dar traducătorii specializați găsesc modalități creative de a găsi termeni semnificativi și de a ajuta negociatorii și comunitățile să ia măsuri pentru a combate încălzirea globală.

Lóng juǎn fēng (mandarină)

Înțeles, tornadă – literal, „vânt vârtej-dragon”. Dragonii mitici din diferite culturi, precum și cuvintele și zicerile din jurul lor, dezvăluie modul în care oamenii din întreaga lume s-au confruntat cu lumea naturală, cu viața sălbatică și cu fenomenele naturale impresionante – și au dat sens propriului lor loc în univers.

… și pentru 2025, iată o frază deosebit de strălucitoare și vibrantă din Costa Rica, care sperăm că va da tonul unui An Nou foarte fericit:

Pura vida (spaniolă din Costa Rica)

Literalmente, „viață pură”, referindu-se la un sentiment de optimism și la o perspectivă unică pozitivă asupra vieții. „Face absolut parte din etosul și identitatea costaricană”, spune Víctor Sánchez, profesor de lingvistică la Universitatea din Costa Rica. Semnificația sa a evoluat de-a lungul timpului și poate transmite un sentiment de recunoștință, că, chiar dacă te confrunți cu dificultăți, ești încă în viață și poți privi partea bună a lucrurilor.

Sursa: BBC