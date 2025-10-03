Curtea Supremă din Olanda impune guvernului să revizuiască licenţa de export pentru componentele destinate avioanelor F-35 către Israel / Executivul olandez trebuie să evalueze dacă există riscul ca respectivele componente să fie utilizate cu încălcarea dreptului internaţional

Curtea Supremă din Olanda a dispus vineri ca guvernul acestei ţări să-şi revizuiască politica în ceea ce priveşte exporturile de arme către Israel, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Curtea nu a menţinut interdicţia asupra exporturilor de piese de schimb pentru avioanele F-35, decisă anul trecut de o instanţă inferioară, dar a precizat că guvernul trebuie să evalueze dacă există riscul ca respectivele componente să fie utilizate cu încălcarea dreptului internaţional.

Executivul olandez va avea la dispoziţie şase săptămâni pentru realizarea analizei respective, perioadă în care exportul de piese de schimb pentru avioanele de vânătoare F-35 va rămâne interzis.

”Atât timp cât ministerul nu ia o nouă decizie privind licenţele de export, actuala licenţă rămâne validă şi exportul de piese pentru F-35 către Israel nu este permis”, a declarat şeful completului de judecată, Martijn Polak.

În februarie 2024, Curtea de Apel de la Haga a ordonat guvernului să oprească exporturile de piese de schimb pentru avioanele F-35, declarând că exista un risc clar ca avioanele F-35 să fie folosite pentru a comite încălcări grave ale dreptului umanitar internaţional în Fâşia Gaza.

Decizia de vineri a Curţii Supreme ce anulează acel ordin subliniază că orice revizuire a licenţei de export ar trebui să analizeze posibila încălcare a dreptului internaţional.

În Olanda se află unul dintre cele mai mari depozite de piese de schimb pentru avionul american F-35 din regiune, de aici componentele fiind distribuite ţărilor care le solicită. Israelul a făcut cel puţin o astfel de cerere după 7 octombrie 2023, ziua când mişcarea palestiniană Hamas a efectuat un atac terorist fără precedent în sudul Israelului.