Cum și-a premeditat preotul Ciprian Mega distrugerea propriului autoturism / A implicat alți doi preoți pentru a-și crea un alibi / Unul din complicii săi a fugit din țară

Preotul Ciprian Mega și unul dintre complicii săi, Aurel Dumitru Gurău, vor fi aduși miercuri, 20 februarie, la Judecătoria Beiuș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile sub acuzația de distrugere.

Anchetatorii au descoperit că preotul Ciprian Mega a cumpărat 15 litri de benzină într-un recipient de plastic de la o stație Rompetrol, în condițiile în care mașina sa, o Mazda 5, are motor Diesel. Acesta a fost un prim indiciu că preotul și-a incendiat mașina.

Pentru a-și crea un alibi, Mega a luat legătura cu doi preoți, cărora le-a solicitat să se întâlnească în orașul Ștei sub pretextul furnizării unor informații cu impact mediatic. Până la sosirea preoților la locul indicat, Ciprian Mega s-a ascuns în apropierea propriului autoturism.

Ulterior, Mega a plecat cu cei preoți, iar mașina sa a fost incendiată de unul din complicii săi, neidentificat până în prezent, se menționează în referatul de arestare preventivă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș.

„Inculpații au fost lăsați în stația de alimentare Rompetrol pe strada Aradului, de unde inculpații G.A.D. și M.C.R. au pornit cu autoturismul marca Audi cu numărul de înmatriculare… spre locul comiterii faptei pentru a-l recupera pe autorul faptei de distrugere”, au stabilit anchetatorii.

Preotul Ciprian Mega și complicii săi au cumpărat crème pentru cicatrizarea rapidă a pielii de la două farmacii non-stop, pentru că autorul faptei suferise mai multe leziuni de ardere a pielii. Pe 17 februarie, Ciprian Maga a fost audiat ca suspect, dar a uzat de dreptul la tăcere.

În aceeași zi, unul dintre complicii preotului, G.A.D., a fost căutat de polițiști în vederea audierii, iar aceștia au descoperit că bărbatul fugise din țară.

Reținut pentru 24 de ore

Reamintim că preotul Ciprian Mega a fost reţinut, luni, 17 februarie, pentru 24 de ore, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş pentru complicitate la distrugere. El este acuzat de incendierea cu intenţie a unui autoturism parcat pe marginea DN 76.

Potrivit unor sursei judiciare, citate de G4 media, în cursul dimineţii de luni, poliţiştii bihoreni ar fi făcut percheziţii la Mega şi la alte persoane suspectate că l-ar fi ajutat să-şi incendieze propria maşină. „La data de 17.02.2025, prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de M.C.R. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la distrugere, şi faţă de G.A.D. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la distrugere.

”În fapt, în data de 5 februarie 2025, în jurul orei 00:45, cu intenţie, a fost incendiat, prin folosirea unei substanţe inflamabile care a provocat o explozie de natură să pună în pericol ceilalţi participanţi la traficul rutier, autoturismul marca Mazda 5, proprietatea S.C. E.F. S.R.L., parcat la ieşirea din localitatea Drăgăneşti spre Ştei, pe marginea DN 76, la ieşirea dintr-un spaţiu amenajat pentru parcare, care a ars în totalitate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 euro”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit sursei citate, în acest caz a fost luată măsura reţinerii faţă de suspectul M.C.R. pentru o perioadă de 24 de ore.

Susținător al lui Călin Georgescu

Ciprian Mega a fost suspendat oficial de Biserica Ortodoxă Română pe 14 ianuarie, fiind acuzat că ar fi un „cal troian” al Rusiei, în BOR.

Mega le-a solicitat credincioșilor să îl susțină pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, el fiind acuzat de Biserică de faptul că are viziuni „rebele, anarhice și extremiste”.

„Considerăm că avem toate coordonatele și toți indicatorii să fim îndreptățiți să observăm că unul dintre caii troieni din biserica noastră este acest preot Ciprian Romeo Mega care nu a fost acceptat nicăieri pe teritoriul Bisericii Ortodoxe Române din pricina viziunilor sale rebele, anarhice și extremiste”, se precizează în motivarea Episcopiei Oradiei.

Preotul Ciprian Mega stârnise deja nemulţumirile superiorilor ierarhici după ce în octombrie 2024 a încercat să se înscrie în cursa pentru funcţia de preşedinte al României depunând la Biroul Electoral Central 219.951 de semnături adunate în secret. BEC i-a respins candidatura, după ce a constatat că poate „contoriza”, din diferite motive, doar 176.493 de semnături.

Mașina controversatului preot a luat foc în noaptea de 4 spre 5 februarie pe DN 76, pe raza comunei Drăgănești, în timp ce preotul se deplasa spre București. Preotul susținea la acea vreme, potrivit Bihoreanul, că a tras autoturismul în afara carosabilului, oprind pentru a se întâlni cu niște prieteni preoți din zonă, în mașina cărora a și urcat.

„Am vrut să mergem să căutăm o benzinărie cu cafenea. Nu era niciun local deschis. Povesteam în timp ce ne aflam în mașina lor și căutam un loc. La un moment dat, unul dintre ei a văzut că a luat foc ceva la depărtare, dar nu știam ce anume. Ne-am apropiat, ca să sunăm la 112, și atunci am văzut era chiar mașina mea. Eu am sunat la pompieri”, a relatat BIHOREANULUI preotul Ciprian Mega.

„Instigare la ură”

Incidentul a fost relatat și pe Facebook de preot, care a precizat că nu a fost rănit în incident, nici el, nici prietenul care îl însoțea.

Cu privire la bănuielile că la mijloc ar putea fi vorba de o mână criminală, pe fondul recentelor scandaluri în care a fost implicat, Mega afirmă doar că nu îl suspectează pe episcopul ortodox Sofronie Drincec, dar critică „instigarea la ură” pe care acesta ar fi declanșat-o împotriva sa, prin suspendarea de la slujire și cercetarea administrativă.

„Am toată convingerea că tristul eveniment prin care am trecut nu are nicio legătură cu episcopul Oradiei, nici cu intențiile dumnealui în ceea ce mă privește. Ar fi o nedreptate să-l bănuiască cineva de așa ceva. Dimpotrivă, mă văd și mai îndreptățit să cred că dumnealui este doar o rotiță măruntă într-un mecanism mare, de aici și precaritatea instrumentelor pe care le folosește. Ceea ce consider, totuși, că ar trebui să-i reproșeze fie Părintele Patriarh, fie consensul lucidității sinodale, ar fi instigarea la ură, mai ales că acest demers s-a făcut prin minciuni evidente, beneficiind de vocea instituțională pe care o modelează după bunul său plac”, a scris Mega pe Facebook (postarea integrală poate fi citită mai jos).

Pe de altă parte, preotul subliniază că asemenea incidente nu îl intimidează și nu îl vor determina să renunțe la crezul său.

„Nu reacționez la intimidări. Aș fi preferat, însă, ca, în terenul ideilor, să luptăm cu argumente. Dac-ar fi să o iau de la capăt, aș construi bisericile la fel, aș face aceleași filme, inclusiv ultimul, aș vorbi pe același ton în spațiul public, poziționându-mă diferit de cei care propovăduiesc instituționalizarea gândirii critice și anularea conștiinței. Aș merge, fără-ndoială, la Moscova, unde aș vorbi, exact cum am făcut-o, în conferințele de presă. Și, probabil, că aș avea încredere în aceiași oameni, inclusiv în trădători”, a scris Ciprian Mega.

„Nu aș mai avea liniște”

„Mi-a ars tot, inclusiv laptopul și ce acte aveam pe acolo. Nu sunt pierderi, nici măcar materiale, că mașina nu era o avere, iar printre date nu era nimic ce nu pot recupera. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine”, a mărturisit Ciprian Mega BIHOREANULUI.

„Nu bănuiesc pe nimeni. Pompierii spun că a fost un scurtcircuit. Sincer, mi-e mai confortabil așa, să cred că a fost un accident. Dacă aș ști că a fost o încercare a cuiva, nu aș mai avea liniște”, a declarat preotul.

Cine este preotul Ciprian Mega

În noiembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale (anulat ulterior de CCR), preotul Ciprian Mega, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova în plină invazie a Ucrainei, le-a cerut credincioșilor să îl voteze pe candidatul cu mesaj anti-occidental Călin Georgescu. Într-un clip postat pe contul său de Youtube, preotul Ciprian Mega a făcut apologia lui Călin Georgescu, deși regulile Bisericii Ortodoxe Române interzic implicarea preoților în campaniile electorale.

Preotul ortodox Ciprian Mega a fost în luna aprilie oaspete de onoare la un festival de film din Moscova în plin război declanșat de Rusia și a avut o întâlnire cu președintele Vladimir Putin.

Mega este regizorul filmului 21 de rubini, peliculă cu un puternic mesaj anti-occidental. Prezența lui și a actorului Dorel Vișan la festivalul de la Moscova a fost prilejuită de prezentarea filmului.

Ciprian Mega a anunțat că a oficiat o slujbă într-o biserică din Moscova cu permisiunea Patriarhului Kiril al Rusiei, unul dintre cei mai puternici susținători ai invaziei ruse în Ucraina. De asemenea, el a apărut într-o fotografie alături de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus și una dintre vocile propagandei ruse de război.

Vasile Bănescu, la acel moment purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat pentru G4Media că prezența preotului ortodox român la Moscvoa este „un act nefiresc”. Bănescu a ținut să precizeze că Biserica Ortodoxă Română, asemeni statului român, este de partea Ucrainei și a Europei.