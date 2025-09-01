G4Media.ro
Cum se apără livratorii de agresiunile xenofobe: a apărut inscripția ”Sunt român”…

Mesajul Sunt Român pe geanta unui livrator Glovo
Foto: Corina Popa / FB

Cum se apără livratorii de agresiunile xenofobe: a apărut inscripția ”Sunt român” pe genți

Anchete1 Sep

Unii livratorii Glovo au început să scrie mesajul ”Sunt român” pe gențile cu care transportă mâncarea, potrivit unor relatări pe rețelele sociale. O astfel de inscripție a fost semnalată pe facebook de Corina Popa. Scuterul a fost fotografiat în zona Pache Protopopescu din București.

Inscripțiile au apărut după atacul xenofob al unui tânăr bucureștean asupra unui livrator originar din Bangladesh.

Agresorul a fost prins de un polițist aflat în zonă și a fost arestat preventiv.

Agresiunea a venit la scurt timp după ce Dan Tănasă, deputat al partidului extremist AUR, a îndemnat românii să refuze comanda dacă nu e livrată de un român. El a cerut recent și ca România să nu mai primească imigranți.

Și președintele AUR, George Simion, a avut postări în care a criticat migranții.

Reamintim că organizația extremistă Noua Dreaptă a vrut să organizeze marți, 2 septembrie, un miting anti-migranți în București. După ce în primă fază Primăria Capitalei a autorizat acțiunea, luni a revocat avizul.

 

Mesajul Sunt Român pe geanta unui livrator Glovo
Credit foto: Corina Popa / FB

