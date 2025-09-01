Cum se apără livratorii de agresiunile xenofobe: a apărut inscripția ”Sunt român” pe genți
Unii livratorii Glovo au început să scrie mesajul ”Sunt român” pe gențile cu care transportă mâncarea, potrivit unor relatări pe rețelele sociale. O astfel de inscripție a fost semnalată pe facebook de Corina Popa. Scuterul a fost fotografiat în zona Pache Protopopescu din București.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Inscripțiile au apărut după atacul xenofob al unui tânăr bucureștean asupra unui livrator originar din Bangladesh.
Agresorul a fost prins de un polițist aflat în zonă și a fost arestat preventiv.
Agresiunea a venit la scurt timp după ce Dan Tănasă, deputat al partidului extremist AUR, a îndemnat românii să refuze comanda dacă nu e livrată de un român. El a cerut recent și ca România să nu mai primească imigranți.
Și președintele AUR, George Simion, a avut postări în care a criticat migranții.
Reamintim că organizația extremistă Noua Dreaptă a vrut să organizeze marți, 2 septembrie, un miting anti-migranți în București. După ce în primă fază Primăria Capitalei a autorizat acțiunea, luni a revocat avizul.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.